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網友留言「還會與Air Jordan聯名嗎」？洛杉磯選貨店Union竟回應證實

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編輯／Duke

2018年底，一雙以拼接打造的鞋款，僅用1個月的時間就成為年度最佳鞋款，轟動全球，而這雙鞋正是知名洛杉磯選貨店Union攜手Jordan Brand打造的Air Jordan 1，雙方再次聯手的消息也甚囂塵上，但多為假消息，不過，近期一位網友於Twitter上向Union喊話「拜託告訴我，還有其他的Jordan聯名」後，Union不但回覆這位網友，並且還證實將推出全新的聯名。

雖然Union尚未表示將使用哪一代的為設計主軸，但有網友詢問是否為Air Jordan 4時，Union轉推了這則推文，但並未發表任何評論，不過，目前各大爆料帳號皆表示雙方將採用Air Jordan 4為主題，因此考慮到上回的Union X Air Jordan 1擁有出色的設計後，這次的Union X Air Jordan 4會有什麼樣的設計，實在是令人相當的好奇。

▲Union x aj4。（圖／翻攝自IG@justfreshkicks、Sneakernews）

▲運用上回Union X Air Jordan 1為主題設計打造的Union X Air Jordan 4。（圖／翻攝自IG@justfreshkicks）

此外，近日還有一雙重量級鞋款的曝光引起眾人討論，那就是Louis Vuitton（LV）男裝創意總監Virgil Abloh於巴黎時裝周穿的Off-White X Nike Air Force 1。

該鞋款的設計與先前推出的Off-White X Nike Air Force 1「MCA」相近，皆採用藍色皮質搭配銀色Swoosh（勾勾）呈現，不過，這回Virgil還加入Off-White X Nike SB Dunk Low的外層鞋帶系統與黑色中底來區分兩者，設計師本人穿的到底是只有他有的特殊款，還是未來會上市的設計，還需靜待分曉。

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