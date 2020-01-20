Kiehl’s南極冰屋好玩又好拿！鑿冰挑戰送保濕霜還推出超萌加濕器

▲Kiehl's在全台百貨專櫃打造南極冰屋，讓消費者挑戰極地鑿冰小遊戲。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

每次辦活動、開快閃店都超有梗又有誠意的Kiehl’s契爾氏又來了！為了讓更多消費者體驗升級版的「冰河醣蛋白保濕霜」，這次竟然打造超狂的5分鐘極地體驗，讓南極冰屋空降全台各大百貨專櫃，不僅能換上極地挑戰裝備、體驗鑿冰樂趣，鑿出好禮抽獎券更有機會獲得冰河醣保濕霜、美白精華、白泥面膜等眾多人氣明星商品正貨，活動期間還推出限定款「空氣加濕器」滿額贈，好拍好玩又有得拿，快揪姐妹、男友一起去玩！

▲冰屋內還真的會飄雪；鑿冰挑戰禮物共有10種Kiehl's明星商品。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



Kiehl’s在各大百貨專櫃打造「5分鐘極地挑戰快閃店」，現場佈置成南極冰屋，更備有護目鏡、毛帽和防風大衣等極地挑戰裝備，換上即可進行鑿冰塊挑戰。

只要鑿出埋藏在冰塊中的好禮抽獎券，就可獲得Kiehl’s明星商品正貨或精巧版好禮，包含冰河醣保濕霜、金盞花化妝水、亞馬遜白泥面膜、美白精華等10種人氣商品。尤其各場次活動首日前100名都可挖出正貨兌換券，鐵粉們一定要把握時間，絕不能錯過！

▲活動期間也同步推出保濕霜瓶蓋貼紙DIY及「防撞空氣包」活動。（圖／品牌提供）



除了有趣的鑿冰活動，Kiehl’s更推出多樣精美滿額贈禮限定活動，新客凡購買「冰河醣蛋白保濕霜50ml」一罐或舊客憑「冰河醣蛋白保濕霜」舊瓶蓋回櫃，就可DIY保濕霜瓶蓋貼紙一枚。而先前推出就引發Kiehl’s粉絲熱議的超潮「防撞空氣包」，只要購買「冰河醣蛋白保濕霜」搭配任一精華就能得到。

▲消費滿額還加送超可愛的限定版空氣加濕器。（圖／記者張毓容攝）



而寵粉無極限的契爾氏這次更打造了超可愛的周邊商品「Kiehl’s空氣加濕器」，小巧可愛的蛋形加濕器不論放在辦公桌上或出外攜帶都很OK，只要於活動期間消費金額滿NT$6,800即可獲得，還有附送一張Kiehl’s圖騰貼紙讓你自由拼貼出專屬自己的加濕器。

全台活動場次

【台北場】

信義新光三越（A11） 1/18-1/22

信義新光三越（A8） 2/1-2/2

南西三越2/1-2/2

【台中場】

中友、新光三越1/26(初二)-1/27(初三)

【高雄場】

漢神巨蛋1/28(初四)-1/29(初五)

【台南場】

西門1/28(初四)-1/29(初五)

【中壢場】

SOGO 2/15-2/16

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