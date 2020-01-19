追劇必吃！「Netflix」口味冰淇淋由3樣超罪惡原料組成，熱量爆表更幸福

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@benandjerrys、Ben & Jerry's官網

每逢休假最能放鬆身心的行程莫過於「追劇」，且就是要吃一些超罪惡、重口味又高熱量的零食，才能將看劇的體驗提升到最高。近日知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's便宣布將與影音傳流平台Netflix攜手推出專屬口味！真實口味更是讓人無法抗拒，絕對會是所有劇迷們的看劇良伴！

在歐美國家的家庭中冰箱裡幾乎必備一桶冰淇淋，許多人也喜歡在追劇的時候抱著桶裝冰淇淋，一口一口的挖，而這次Ben & Jerry's推出的「Netflix & Chilll'd」口味，原來正是以人見人愛的花生醬作為基底，加上鹹甜口感的德國結餅乾（椒鹽卷餅Pretzel）和萬惡的布朗尼巧克力蛋糕，消息一出網友們都為之瘋狂！

在 Instagram 查看這則貼文 Ben & Jerry's（@benandjerrys）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 15 日 下午 5:22 張貼

「Netflix & Chilll'd」口味標榜的就是絕對適合你在Netflix上觀看的每一部影集，在宣傳短片中可以看到許多平台上熱門影集的影子，非常逗趣又有創意。

這樣的口味組合光是用想像的就讓人垂涎三尺，雖然熱量肯定爆表， 但也因此使大家更加期待，因為人生就是需要這樣的垃圾食物來撫慰心靈，才能感到幸福～預計2月左右將會於歐美20多個國家上架，有機會到訪國外的朋友一定要嘗試看看！

另外還同步推出了「非乳製品」版本，對奶類過敏或不耐的朋友們也能放心大嗑追劇。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App