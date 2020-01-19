fb ig video ETtoday search mobile

追劇必吃！「Netflix」口味冰淇淋由3樣超罪惡原料組成，熱量爆表更幸福

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@benandjerrys、Ben & Jerry's官網

每逢休假最能放鬆身心的行程莫過於「追劇」，且就是要吃一些超罪惡、重口味又高熱量的零食，才能將看劇的體驗提升到最高。近日知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's便宣布將與影音傳流平台Netflix攜手推出專屬口味！真實口味更是讓人無法抗拒，絕對會是所有劇迷們的看劇良伴！

▲netflix口味冰淇淋。（圖／翻攝自官網）

在歐美國家的家庭中冰箱裡幾乎必備一桶冰淇淋，許多人也喜歡在追劇的時候抱著桶裝冰淇淋，一口一口的挖，而這次Ben & Jerry's推出的「Netflix & Chilll'd」口味，原來正是以人見人愛的花生醬作為基底，加上鹹甜口感的德國結餅乾（椒鹽卷餅Pretzel）和萬惡的布朗尼巧克力蛋糕，消息一出網友們都為之瘋狂！

「Netflix & Chilll'd」口味標榜的就是絕對適合你在Netflix上觀看的每一部影集，在宣傳短片中可以看到許多平台上熱門影集的影子，非常逗趣又有創意。

這樣的口味組合光是用想像的就讓人垂涎三尺，雖然熱量肯定爆表， 但也因此使大家更加期待，因為人生就是需要這樣的垃圾食物來撫慰心靈，才能感到幸福～預計2月左右將會於歐美20多個國家上架，有機會到訪國外的朋友一定要嘗試看看！

▲netflix口味冰淇淋。（圖／翻攝自官網）

另外還同步推出了「非乳製品」版本，對奶類過敏或不耐的朋友們也能放心大嗑追劇。

▲netflix口味冰淇淋。（圖／翻攝自官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

冰淇淋, 追劇, netflix, Ben & Jerry’s, 零食
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

60歲還在當模特兒！法國奶奶Sylviane的保養之道：每天2片黑巧克力

60歲還在當模特兒！法國奶奶Sylviane的保養之道：每天2片黑巧克力

麻瓜們準備！全球首間「哈利波特」旗艦店夏天開幕　一起收養嘿美、玻璃獸

麻瓜們準備！全球首間「哈利波特」旗艦店夏天開幕　一起收養嘿美、玻璃獸

小隻女的6種心機增高術　千元價格就能穿出180逆天長腿

小隻女的6種心機增高術　千元價格就能穿出180逆天長腿

《延禧攻略2》魏瓔珞女兒光頭造型曝光！網友驚呼：千年難得小清純 巴黎男裝周／DIOR長手套成2020秋冬潮貨　南柱赫看秀變貴族公子 Hermes撞色唇膏僅售2,000元　網譏：好像積木、樂高出的？ 巴黎男裝周／彭于晏抿嘴微笑帥爆！走太前面竟「撞衫」Berluti台上模特兒 朋友轉為戀人有可能嗎？3個關鍵釐清彼此對關係的定義 職場討厭鬼都有的3大共同點！「只會推卸責任」網友狂點頭 約會必勝的5款撒嬌式　耳邊悄悄話、不經意身體接觸必學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面