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塑膠袋bye！日本GAP改用再生紙袋並收費　逛街記得自備購物包

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編輯／Duke

塑膠袋是造成環境傷害的重大原因之一，大部分的塑膠袋無法自然分解，焚化又會造成空氣汙染，限塑令興起，許多品牌也開始禁用塑膠袋，在日本Uniqlo宣布這項政策以後，日本Gap也於日前決定以再生紙袋取代塑膠袋，並效仿Uniqlo採收費制，下雨時會套上的透明塑膠防雨袋，也會在庫存用完後一同取消。

▲gap禁用塑膠袋。（圖／翻攝自PRTIMES、Unsplash）

▲塑膠袋無法隨大自然分解，是造成環境傷害的重大原因。（圖／翻攝自Unsplash）

為了最大程度減少對環境造成的傷害，並建立一個永續的社會，這回Gap宣布全日本店鋪將禁止使用塑膠袋，並採用再生紙袋，不過，日本Gap將不會免費提供而是向需要的顧客收取一定的費用，以免造成浪費，而這項政策將會在2／2開始執行。

▲gap禁用塑膠袋。（圖／翻攝自PRTIMES、Unsplash）

▲Gap將於2／2停止發放塑膠袋給顧客，並且索要再生紙袋會收取一定的費用。（圖／翻攝自PRTIMES）

另外，面對惡化的地球環境，時尚產業紛紛開始重視環保，因為根據報告顯示紡織品會耗費許多資源，並且對環境造成直接傷害，所以Zara、H&M等品牌便訂定採用環保材質製作服飾的目標，以減少塑料的產生。

▲gap禁用塑膠袋。（圖／翻攝自PRTIMES、Unsplash）

▲Zara、H&M訂定採用環保材質製作服飾的目標，以減少塑料的產生。（圖／翻攝Unsplash）

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關鍵字：

塑膠袋, 環境傷害, 空氣汙染, 日本, Uniqlo, Gap, 再生紙袋, Zara, H&M, 環保材料
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