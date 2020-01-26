迪麗熱巴撞日本名媛同款珍珠耳環　MIKIMOTO多變戴法收服女神

▲MIKIMOTO亞洲代言人迪麗熱巴為全新LOVE Collection拍攝形象圖。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

MIKIMOTO近來一款珍珠多層次長耳環，讓常飄仙氣的女神、亞洲代言人迪麗熱巴與日本名模兼名媛的森泉撞珠寶了，原來修長的設計戴法不只一種，耳環可拆成3個部分，可依照造型做不同的疊搭，或是採左右不對稱戴法，至少能變出4種以上的風貌，讓兩位熱愛珍珠的女星納為收藏，特別是森泉戴耳環搭配珠飾花朵紅毛衣迎接新年，喜氣洋洋。

▲日本名媛森泉佩戴MIKIMOTO多層次珍珠長耳環搭配紅色毛衣迎新年。（圖／翻攝izumi.mori IG）

圓潤珍珠總予人優雅印象，是女性珠寶盒中必備的經典之一，而除了永不過時的單珠款式，具設計感的珍珠耳環近來也深受歡迎，MIKIMOTO融入緞帶元素的Jeux de Rubans 18K白金鑲鑽珍珠耳環，即以女人味與華麗感取勝；而能變化不同佩戴法的耳環更是大熱門，旗下雪花鑽石造型耳環的珍珠部分即可拆下，可單戴鑽石雪花部分作為貼耳耳環。

▲MIKIMOTO珍珠多層次長耳環，可拆為3個部分做4種以上搭配方式（如圖右），54,700元。

▲MIKIMOTO珍珠可拆下單戴雪花部分的鑲鑽造型耳環（左）72,600元，Jeux de Rubans珍珠鑽石耳環280,000元。

同樣以珍珠著稱的TASAKI，風格時髦的珍珠耳環讓人過目難忘，第一聯想正是靈感源自平衡木的balance系列耳環，珍珠沿著耳際整齊排列，俐落又有個性與開放式星星造型的abstract star珍珠櫻花金耳環，均為存在感強烈的珍珠耳環；小巧的音符造型的“petit”balance note鑽石珍珠櫻花金耳環則吸引喜愛秀氣風格的女性，名列品牌熱賣耳環榜的前三名。

▲TASAKI abstract star珍珠櫻花金耳環（左）65,500元，balance signature珍珠耳環58,800元。（圖／TASAKI提供）

▲TASAKI音符造型的“petit”balance note鑽石珍珠櫻花金耳環深受歡迎，60,400元。（圖／翻攝TASAKI IG）