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Hermes撞色唇膏僅售2,000元　網譏：好像積木、樂高出的？

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▲▼Hermes唇膏今年3月開賣，僅售2,000元 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲愛馬仕也加入精品美妝戰局。（圖／翻攝微博/別樣APP）

編輯 / Lily

這真是美妝界的好消息！繼gucci之後，法國精品Hermes也將加入美妝戰場一決高下，據了解首波推出24色唇膏，外包裝以趣味撞色風格吸眼球，售價僅2,000元左右，3月即將全球開賣。

這次真的是和愛馬仕最近的距離，即將推出的24色唇膏雖走平價系列，唇膏外型卻一點也不馬虎，延續著包款的活潑撞色，完美複製到唇膏外型上，具外媒報導24色唇膏，色號來自愛馬仕的經典橘和各季話題包款，從900款皮革顏色、75,000種絲巾顏色脫穎而出。

▲▼Hermes唇膏今年3月開賣，僅售2,000元 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲跳色外觀給人正反兩極評價。（圖／翻攝自IG/hermestory）

消息一出有網友十分期待，認為唇膏外表很年輕，但也有另一派網友吐槽像積木，覺得愛馬仕的唇膏應該看起來再高級一些，不過個人喜好本來就見仁見智，售價僅2,000元已經很佛心。

▲▼Hermes唇膏今年3月開賣，僅售2,000元 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲唇膏要價約台幣2,000元，替換蕊心約為1,200元。（圖／翻攝自微博/別樣APP）

唇膏預計會推出兩種質地，靈感皆取自當紅包款皮質，分別為麂皮的霧面和小牛皮的絲滑感。除了造型充滿話題，香味更是由愛馬仕調香師特別調製而成，以上細節都可感受到品牌的用心。

愛馬仕香氛美妝部門總裁Agnès de Villers則表示，希望消費者感受到的不只是一支唇膏，而是認同這支唇膏是愛馬仕的一部分。唇膏僅是產品曝光的第一步，預計之後每半年推出一款產品，像是底妝、眼妝和頰彩，讓我們拭目以待。

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關鍵字：

愛馬仕, hermes, 唇膏, 精品
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