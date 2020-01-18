巴黎男裝周／DIOR長手套成2020秋冬潮貨　南柱赫看秀變貴族公子

▲南柱赫（右二）坐在第一排看秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

高級訂製服與龐克，兩個極端在2020秋冬結合了，DIOR在巴黎發表最新男裝系列，有細膩的工藝、突破感的別針，讓人佩服功力。韓星南柱赫穿著灰藍色西裝看秀，很有翩翩貴公子氣質，秀後他也與男裝創意總監Kim Jones見面合影。

▲南柱赫（右）與DIOR男裝設計師Kim Jones。



▲南柱赫看秀散發斯文時髦氣質。

2020秋冬系列開場，男模穿著胸前有花朵裝飾的斗篷、手上戴著長手套，讓人嗅出不同的氣息，接續幾套出現更多細節，晚宴手套更是貫穿全場的配件，果不其然，男裝創意總監Kim Jones引用DIOR的高級訂製服，加上從品牌典藏歷史圖檔、圖像誌找到的靈感，呈現出美麗的層次、褶襉、建築感的結構，充滿貴族高雅氣息。

但熱愛藝術與潮流的Kim Jones想法不會這麼單純，2020秋冬，他向已故的英國設計師Judy Blame致敬。Judy Blame擅用鈕扣、安全別針等元素創作，龐克更是重要的內在靈魂，Kim Jones將這些素材用新的手法重現，成為服裝上的細緻配飾，展現精湛工藝的同時也透露叛逆精神，這股突破在DIOR Logo上也看得見，一只別針斜跨過字母「O」，成為2020秋冬的特殊標記。

每套服裝都充滿細節，腰鍊、項鍊、垂墜的錢幣飾品，增添更多效果，變形蟲、莫列波紋、阿拉伯式的花紋，都是曾經出現在高級訂製服的圖案，大家最關注的包款，有延續馬鞍包的設計，也有放大版的托特，還有醫生包重回江湖，男士們將有超多選擇。

▲DIOR的2020秋冬男裝秀在巴黎協和廣場舉辦，開秀前兩小時天空出現美麗彩虹。

韓星南柱赫以灰藍色西裝現身秀場，搭配絲質襯衫，斯文又時髦，搭配高筒球鞋再多了自在感；看秀也可以是家庭活動，時裝周常客貝克漢（David Beckham）與太座維多利亞（Victoria Beckham）、大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）一起出席，Kim Jones的好友凱特摩絲（Kate Moss）帶著女兒Lila Moss，超模Cara Delevingne則以黑色Bra外罩西裝，又帥又性感搶鏡。

▲貝克漢（右起）與太太維多利亞、大兒子布魯克林看秀。



▲凱特摩絲（右）帶著女兒Lila Moss捧場。



▲Cara Delevingne又帥又性感。