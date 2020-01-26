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關於女人的夢想與自由，重溫《小婦人》8金句：世界不停打壓有抱負的女生

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▲《小婦人》金句。（圖／翻攝自劇照）

編輯／JJ　圖／翻攝自《她們》劇照，以下同

由葛莉塔・潔薇（Greta Gerwig）所執導的《小婦人》（Little Women）（台灣譯：《她們》）強勢入圍了奧斯卡六項大獎，故事描寫四姐妹分別有鮮明的個性，在美國南北戰爭期間時代下，身為女人的各種處境，她們擁有各自的夢想與不同的愛情渴望，彼此緊密的感情勾織出許多溫暖情節，以下一起來回味劇中觸動人心的經典對白：

▲《小婦人》金句。（圖／翻攝自劇照）

《以下有雷》

《以下有雷》

《以下有雷》

▲《小婦人》金句。（圖／翻攝自劇照）

喬：「我想自己闖出一片天。」

姑姑：「沒有人能走自己的路，特別是女人，女人就要嫁得好。我沒結婚，那是因為我有錢。」

喬是家中二姐，也是本片的中心主角，一直以來都希望可以和父親一起上戰場，所以比起其他姐妹更不安於女性社會地位的現狀，更加崇尚自由，想靠自己的能力賺錢養家。

有次和姑姑談到，想要走自己的路、靠自己闖出一片天，而反被斥責女人就是要安份守己，唯一要做的就是找個好人家嫁了。

▲《小婦人》金句。（圖／翻攝自劇照）

＃「你必需嫁人，才有能力照顧家人。」

＃「世界不停打壓有抱負的女生。」

因為在那個時代，女人能靠自己力量賺錢的管道少之又少，唯有靠有錢有勢的男人來提高身價，內心越有抱負與理想的女性，就越會得到反對的聲音與社會的處處打壓。

＃「如果不能變得偉大，那我寧願當無名小卒」

劇中靈魂人物艾美（Amy）從幼稚女孩蛻變為成熟女人，成長過程令人動容，她的夢想十分鮮明：成為一名出色的畫家，有了到巴黎進修的機會，卻開始質疑自己的能力，她認為如果不能讓自己夠獨特、夠偉大，那不如什麼都不成就。

▲《小婦人》金句。（圖／翻攝自劇照）

「我厭倦別人說，愛情就是女人的全部，真的聽了很煩。」

喬厭倦了總被冠上「女人」的框架，「我只是覺得女人…她們有主見、有靈魂，不只有感情；她們有志向、有才華，不只空有美貌。」為什麼女人一生都要被愛情綁住？難道除了愛情女人什麼都不能做嗎？喬認為女人有許多面向，即使不選擇愛情還有很多路可以走。

▲《小婦人》金句。（圖／翻攝自劇照）

▲家中大姐梅格（Meg）勇敢選擇了自己的愛情。（圖／翻攝自IG@emmawatson）

「你兩年後便會對他生厭，我們一起會永遠有趣。」

「我的夢想雖然與你不同，但不代表不重要。」

當姐姐梅格決定結婚時，喬相當不能接受姐姐要離開家到丈夫身邊的事實，極力挽留姐姐希望她不要結婚，留下來和姐妹生活會比婚姻更有趣。但其實梅格一直以來渴望的正是真心的愛情，而當她找到真愛時，即使對方的條件不被看好，仍勇敢追尋所愛，這樣的夢想，與自由同等重要。

▲《小婦人》金句。（圖／翻攝自劇照）

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關鍵字：

小婦人, little women, 她們, 艾瑪華森, 金句
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