巴黎男裝周／彭于晏抿嘴微笑帥爆！走太前面竟「撞衫」Berluti台上模特兒

▲Berluti代言人彭于晏到巴黎看秀。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

法國百年品牌Berluti越來越輕鬆、有活力，2020秋冬秀在巴黎男裝周發表，台上台下都是亮點，品牌代言人彭于晏穿了最新的紅夾克配藍紫色寬褲現身秀場，竟直接和走秀模特兒「撞衫」。他的招牌抿嘴笑容帥翻天，彭太太們，快點存照片當桌布啊！

▲彭于晏穿的服裝是2020秋冬系列，和台上模特兒同款不同色。



▲彭于晏什麼表情都帥爆，從樓梯上回眸太逼人。

Kris Van Assche入主Berluti已經滿周年，延續用繽紛色彩填滿男士們衣櫃的精神，從一開場的藍色雙排扣西裝內搭紅色高領就夠吸睛，手提的旅行包是首度推出的SIGNATURE Canvas系列，將印花帆布與品牌經典的手工古法染色Venezia皮革結合，打造出全新標誌，彭于晏手上的行李箱小包也是同樣圖案。

▲彭于晏與韓團EXO的世勛同框。

西裝、襯衫不一定要領帶，配雙球鞋也很可以，Kris Van Assche將正裝與運動風揉合，把過去的嚴謹工藝與現代的休閒樣貌放在一起，佐以超鮮豔的粉、藍、橘甚至瑩光色調，不違和還更加分。

▲Berluti的2020秋冬系列，顏色鮮豔充滿能量。

▲Berluti全新SIGNATURE Canvas系列在秀上曝光。



彭于晏在2019年1月成為品牌代言人，除了出席活動、拍攝形象照，看秀是一定要的行程。他穿的夾克配寬褲，竟是2020秋冬秀上的同款不同色服裝，也就是台上模特兒還在走秀，台下的他已經穿上，代言人果然走在很前面。夾克裡搭配襯衫與高領衫，製造出層次，梳起油頭、厚底紅點皮鞋，頗呼應正式與休閒融合的精神，手中拽著小包十分有型，他還與韓團EXO的世勛同框，帥度破表直接噴出畫面。

▲Berluti秀上穿插女裝。