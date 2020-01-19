一招變美／曾之喬教你「這樣做」放心吃不怕過年肥　加碼熬夜臉秒發光小撇步

▲。（圖／翻攝IG@chiaochiaotzeng，以下同）

記者張毓容／台北報導

期待已久的農曆新年假期即將到來，愛美女孩們最怕在歡樂假期中一不小心大吃大喝，年後瞬間胖好多斤，還有熬夜後如何還能亮麗現身拜年、出遊走春？《ET fashion》特地請來女星曾之喬（喬喬）跟大家分享她自己預防「過年肥」和快速解救熬夜「菜臉色」的私房小妙招！

玩遊戲預防「過年肥」



說到如何防止大家都害怕的「年後胖」，喬喬笑說最好的方式就是「不要吃太多～」但她也知道通常在和親朋好友團聚的歡樂年節中，真的很難做到，因此她建議大家「就放心吃吧！」但吃的食物可以稍微挑選一下，像是重口味的東西、化學加工的食品少吃一些，盡量吃原型食物，另外可以再搭配她個人的小妙招！



她提到過年期間大家通常都會打麻將、玩撲克牌等聚在一起玩點小遊戲，可將小遊戲的懲罰改成做體能鍛鍊，「像是我們家去年玩牌玩大老二，輸的人就要做核心肌群動作，而且我們家有很多專業的體育教練，還會在旁邊督促我們動作標不標準！」這樣下來，可以邊娛樂邊消耗熱量，就是一個在春節裡可以不委屈自己，放心吃又不會胖太多的好方法。

好的粉底瞬間擊退熬夜菜面色



另外，許多女生最怕熬夜後肌膚暗沉無光、狀態差，但隔天醒來匆匆忙忙就要出門拜年或出遊走春，喬喬也有自己一套「美肌大法」！她笑說「我必須說，這時候想靠保養來不及了，要從化妝下手了！」因為時間這麼短，保養來不及見效，她建議大家平時就要投資一個非常服貼、很透亮又含有保養成分的好粉底在手邊，熬夜隔天把基礎保養做好之後，就好好上粉底，讓肌膚狀態瞬間平滑、透亮，看起來狀態就好多了，就能拯救你的那一整天。

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