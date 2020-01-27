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熱賣入門機械錶盤點　1萬元Seiko 5酷黑款稱霸排行榜

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▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports 系列中代表街頭潮流的SRPD79K1腕錶去年上市創下銷售佳績，10,300元（圖／Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

領年終想犒賞一年來的辛苦，從石英錶邁入機械錶世界，是美好紀念的方式之一，不妨可從好品質的知名品牌開始研究，將喜愛的穿搭風格、功能需求、預算等列入考量，選擇一只能天天佩戴的機械錶，感受與隨時光流逝運轉的機械奧妙。

潮流錶吸年輕客
提及入門機械錶，許多錶迷第一聯想是Seiko 5系列，從1963年以日本第一款國產的自動上鍊星期日期錶款之姿問市以來，幾乎與品牌劃上等號，但簡練外型已不足以滿足年輕世代，品牌去年推出Seiko 5 Sports呈現戶外運動、風格品味、職人文化、原創美學、街頭潮流5大風格錶款，價格均價約1萬元左右，當中酷黑的街頭潮流SRPD79K1腕錶一枝獨秀，成為買氣冠軍款。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲Oris Aquis Date潛水錶，50,000元。（圖／Oris提供）

潛水錶人氣無敵
潛水錶近兩年聲勢大好，不少瑞士中價位品牌的設計相當暢銷，常處於等總部發或的狀態。Oris Aquis系列即是潛水錶中的經典，經過重新設計增添了一絲優雅，例如錶耳與鍊帶較過往款是更薄，賦予整只錶更修長的輪廓，指針與時標也經過重新設計，旋入式錶冠與保護裝置也精緻化，讓潛水錶也能走入日常生活佩戴。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲Mido Ocean Star海洋之星領航80小時腕錶，31,200元。（圖／Mido提供）

Mido（美度表）也與海洋連結，打造Ocean Star海洋之星領航80小時腕錶，玫瑰金PVD錶殼搭配藍色鋁製單向旋轉錶圈，休閒與雅痞風格兼具；內載具80小時動力儲存的Caliber 80自動上鍊機芯，並具200米防水性能，由於價格親民，且動靜皆宜的特色無論運動或正裝都好搭，成為品牌的明星錶款。

▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）▲▼ 入門機械錶 。（圖／公關照）

▲鳳小岳佩戴天梭表Gentleman紳士系列鍊帶自動錶，25,300元。（圖／Tissot提供）

永不過時紳士錶
考量到上班實際需求，一只風格簡約的紳士錶最為經典，不受流行風潮影響，瑞士國民錶天梭表（Tissot）即為都會男士推出Gentleman紳士系列，全系列錶徑40mm，特別強調錶殼四角為弧形向外延伸，因此更服貼手腕，備有鍊帶與與皮錶帶款；加分主因還有裝載POWERMATIC 80矽游絲機芯，定價約25,300元，極具競爭力。

關鍵字：

入門機械錶, Oris, Seiko, Tissot, Mido
fashion.net

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