去台北101坐「私人包機」　BMW到府接送、私人飛機餐2小時1.2萬元

▲台北101推私人包機體驗。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

台北101購物中心私人包機現身！今年春節想要有獨特體驗，可以考慮去台北101搭「私人包機」，業者從1／16至3／1止，推出「iPILOT私人包機飛行模擬體驗」，不但有巨大飛行包廂現身4樓廣場，還有專業教官帶你體驗各種模擬飛行，還有BMW接送服務帶你到101「登機」，2小時在機上開趴慶過年。

或許很多人都有搭商務艙或頭等艙的經驗，以精品為主打的台北101，近期推出更猛的「私人包機」的體驗服務，不但打造巨大的專屬包廂座落在4樓世界之環中心，更在駕駛座結合模擬飛行器，提供消費者「包場」，最多可帶4人上機同樂，能有專業教官指導進行開飛機模擬，還提供Salt and Stone餐廳特製的私人包機餐點。

機上硬體更是以私人專機的等級製作，不像一般的客機排排列，而是專屬精緻的皮椅沙發以及私人吧台，且有長型天窗可仰看台北101挑高廳頂，在人來人往的購物中心中，有個私密的小包廂可以跟親友同樂。

私人包機方案須先預約，每周五、六、日開放特定包場時段，可選擇餐點2人與4人方案，包機時間分別是2小時與3小時，費用從12,000元起至20,000元不等，單場最多可容納4人，參加包機方案民眾還可申請BMW的接駁服務，在指定區域內可由BMW接駁至台北101「登機」。

此外，台北101另提供「飛行體驗課程」，體驗時間分為15分鐘、30分鐘與60分鐘不等，能有專業教官於飛行模擬器中指導如何開飛機，價格從1,200元至4,800元不等。