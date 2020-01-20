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微風台北車站伴手禮熱銷排行TOP5　新春返鄉買這味

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▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供）

▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

每日人流量突破50萬人次的台北車站，將迎來年度最擁擠之一的新春檔期，回鄉過年當然少不了伴手禮，微風台北車站公布其最熱門的伴手禮排行TOP5，供返鄉民眾參考，如果還沒想到回家要給長輩吃哪一種「甜甜」，不妨參考最熱賣的商品吧。

TOP1　橘村屋「焦香賀新春」
選用擁有將近2000年的製造歷史的法國給宏得Sel de Guerande頂級海鹽，加上慢火烹煮精心調製的焦糖醬，醇厚的焦香，揉合頂級鹽之花，外層再包覆著乳脂含量超高的100%日本直輸第一鮮奶油製成的焦糖海鹽鮮乳捲，週週熱銷百條，穩坐伴手禮熱銷之冠。

▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供）

TOP2　BAC「金年鼠於妮」、「2020非你莫鼠」限定迪士尼造型手工曲奇
可愛的米奇米妮包裝盒，在鼠年相當應景，餅乾也做成米奇的形狀，小孩子一定相當喜歡，楓糖堅果口味不會過甜，也有餅香，吃起來不會覺得有負擔，會一片接一片。

▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供）

TOP3　不二緻果「春緻禮盒」
在高雄知名的老點心店「不二緻果」，今年以暢銷小點鳳梨酥、桂花達克瓦茲、壽山Q餅、花生牛軋糖4種暢銷小點做成組合，受到不少民眾喜愛，且單盒只要450元，選擇多看起來也很澎湃，是喜愛傳統伴手禮的第一首選。

▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供）

TOP4　黑橋牌「臻品好禮」
過農曆春節當然要有傳統的年節禮，內含肉條、香腸、烏魚子海陸乾貨一次通通滿足，方便家中長輩替年菜加菜，心意也相當到位。

▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供）

TOP5　阿舍食堂「究濃紅燒牛肉麵」
其為最熱銷的產品之一，選用紐澳牛牛胸肉搭配麵99.9%麥心粉製的麵體，之前曾獲部落客漢斯·里納許Hans Lienesch2020最受歡迎台灣麵食排行榜冠軍，原價537元，特價399元，正是入手好時機。

▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供）

微風表示，1／24前憑微風台北車站當日不限金額發票，可兌換「微風台北車站專屬紅包袋」，1／31前憑單筆消費滿1,299元發票，還可兌換「蜂蜜奶油兌換券」。

▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供）▲微風台北車站熱門伴手禮。（圖／微風提供）

關鍵字：

微風, 台北車站, 伴手禮, 熱門伴手禮, TOP5
fashion.net

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