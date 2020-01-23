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去年目標沒達成？快果斷放棄　今年用這4步邁向成功

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▲目標。（圖／翻攝自Unsplash）

編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash，以下同

又到了新的一年，回首這一整年的努力與成果，是否有達到自己去年所設下的目標呢？想必有些人在某些方面還是毫無進展吧，不過這也是人之常情，不需要感到灰心。不論是愛情、事業還是健康減重等目標，今年不妨換種方式來訂定計畫，靠以下4種「反直覺」的方法會讓人更有動力，給大家參考：

▲尚未達成目標也別灰心。

＃先做最困難的事

通常人們總是習慣先將簡單、瑣碎的事情處理完之後，再來處理最困難、耗時的事情，但如果當這方法不管用時，可能會導致習慣一拖再拖，永遠處理不完重要的事，那麼或許你該試試看，每天先從最困難的任務開始進行，先將最煩心、最費神的事情解決，整天的心情也將會比較輕鬆，也能改善麻煩事一拖再拖的習慣。

▲目標。（圖／翻攝自Unsplash）

＃目標放近

雖然有遠大的目標是一件好事，但有時目標太不切實際，反而讓人沒有真實感、不知如何朝它前進，像是「我今年年收要破百萬」、「今年一定要脫魯」，都是些常見的願望，卻也是最難實現的，不如放棄它們，從「我想精進能力，去考ＸＸ證照」、「報名學語言」或是「這個月至少減兩公斤」等能夠踏實達成的小目標開始。

＃設立「恐懼」目標

前面提到可以把目標放小來讓自己踏實前進，另外，也可以利用設立「恐懼」目標，來時時刺激自己。比如說「如果我再不減肥，就會魯一輩子」、「不認真努力就會被新人取代」或是「如果我不找好工作，爸媽會很辛苦」等等。

▲目標。（圖／翻攝自Unsplash）

＃建立競爭對手

和上方利用「恐懼」心態來激勵自己的方式有異曲同工之妙，建立競爭對手使自己產生比較心態，當害怕被超過、害怕被打敗時，就會更積極變好，但是不一定要敵視他人，這個對象也可以是有相同目標的朋友。

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關鍵字：

新年, 目標, 願望
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