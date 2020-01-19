巴黎男裝周／LOEWE童趣「大象包」一夜爆紅　愛馬仕竟每件都實穿　

▲巴黎男裝周倒數階段，HERMES（愛馬仕）與LOEWE同日登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

巴黎男裝周進入倒數階段，同一日登場的HERMES（愛馬仕）與LOEWE徹底提升男裝實穿性，HERMES由藝術總監VéroniqueNichanian一手打造，採用明暗對比彰顯功能與奢華度；LOEWE則以不分性別的誇張輪廓詮釋了主題「少年時代」。

▲男裝藝術總監VéroniqueNichanian打造高度實穿性的衣著。（圖／達志影像／美聯社）

HERMES本季由男裝藝術總監VéroniqueNichanian打造，「服裝必須與我們一起生活。」一句話帶出了對於實穿性的訴求，另外色彩上注入了明暗對比，從鵝黃色到烏木色，從棕褐色到暗灰色等。不光是色彩，與此呼應的是溫暖的面料與率性版型，像是襯衫以及針織衫上有著許多捲曲的迷幻圖案，逐漸退色之後返回到色調模糊的皮革飛行員夾克背面的滾邊線條輪廓，其光澤與霧面黑色羊毛褲子相映成趣；不規則圖案部分，如三角、菱形、四方形交織在中央呈現對於自由的渴望，西裝版型上硬挺俐落，材質卻則選用舒適的法蘭絨與收口設計產生碰撞。

配件包款部分，皮革亮面搭配四方立體輪廓呈現，賦予其短手提性能，包款上方則有明顯抓皺設計與遊走在中央的車線相呼應，即便沒有多餘的點綴，依舊在簡約風格上達到奢華程度。

▲LOEWE 本季試圖詮釋少年時代，不論何種性別皆可找到理想衣櫥。（圖／達志影像／美聯社）

比HERMES稍早登場的LOEWE ，本次2020秋冬男裝以「少年時代」為主題展開，一晃眼會以為是女裝大秀，原因是創意總監喬納森安德森（Jonathan Anderson）心目中的少年模樣正是好玩而樂觀的，他也表示，「不論性別如何都能在LOEWE找到理想中的衣櫥。」

▲衣著大量採用流蘇、珠寶墜飾，包款不乏童趣的大象、綿羊勢必成為爆款。（圖／達志影像／美聯社）

這樣就不意外本季的針織服裝和裙子都帶有流蘇、珠寶、幾何圖案乃至布環和飾釘，不透明度與光澤形成對比，採用女裝版型製成的西裝、斗篷也能看作是一件洋裝，抓皺在袖口和衣著中央宛如裙裝一般。為了打造童趣設計，本季也讓家禽類的鵝和公雞一躍而上淡藍色襯衫，雖是運用黑色輪廓剪影，不過俏皮度絲毫不減，以不對稱的樣式點綴衣著，為整體帶來豐富性。

萬眾矚目的包款部分，不止停留在經典Gate Bag的緞帶型單色皮革，更多的是印花以及蛇紋打造奢華感，採取手拿、肩背方式展現，另外，也能看見大象、綿羊輪廓的包款彰顯童趣，勢必成為下個爆款。

在 Instagram 查看這則貼文 LOEWE（@loewe）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 18 日 上午 10:31 張貼

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