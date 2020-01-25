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被問薪水多少？何時嫁？先別翻白眼　學3種「萬用句」輕鬆過關不傷感情

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▲交談,談話,聊天,示意圖 。（圖／unsplash）

▲過年與長輩相處時，有些不想回答的話題，也可靠聰明話術解決 。（圖／unsplash）

編輯／借借

過年時家人團聚，最刺激的事就是話題了，一些平常不見的叔叔阿姨們，劈頭就問婚事跟工作，形成一股無形攻防戰的氛圍，其實換個角度體諒，平常少時間互動，對方的「共同話題」多半也就只有這些，因為如此，用優雅的話術四兩撥千斤，就能輕鬆解決成功回到打牌（或吃東西）的節奏。

▲講秘密,八卦,聊天,說閒話。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲家人會共享些消息是人之常情 。（圖／pixabay）

「我們會看著辦的」
被問什麼時候要結婚，或是什麼時候要生小孩，這種無法回答出確實答案、或者根本不想跟別人討論的問題，最好用一種開放式、又能回答一切的話術來處理，「我們會看著辦的」、「我們正在好好考慮」，就是個不錯的應答方式。

「還過得去」
關於工作話題當然無可避免的就是被問賺多少，請以一個長輩只是關心後輩的心態來面對，不但心情會輕鬆許多，回覆的情緒與口吻自然就會比較緩和，用「我覺得還不錯，日後會再努力」、「還過得去」等類型的回覆，也等同為這類話題劃下句點。

▲交談,談話,聊天,示意圖 。（圖／unsplash）

▲以輕鬆的態度面對，會反應在說話的氣氛上 。（圖／unsplash）

「原來是這樣，我知道了」
對於有些話題是「ＸＸ人都已經做經理了，你這樣讓人很擔心勒」、「他小孩都生幾個了，你是不是應該去做什麼檢查啊」之類的推論與比較用語，或者較為情緒性的字眼，也可以用「我知道了」來冷處理，輕描淡寫的回覆能避免話題再延伸下去，久了對方就會覺得自討沒趣。

關鍵字：

心靈, 成長, 親戚, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學, 話術, 應對, 新年, 農曆年
fashion.net

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