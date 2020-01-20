不經意脫外套、哥兒們路線　　心機女傳授撩男7招

▲掌握幾個技巧，女追男成功率極高。（圖／翻攝《逃避可恥但有用》劇照）

編輯 / Lily

人家都說女追男隔層紗，如果出現想主動追求的男生請別猶豫，日本綜藝節目日前邀起了正妹來賓，教你從小動作、說話技巧、外表儀容各方面下手，教你這樣做攻略對方的心。

#撥弄頭髮

說話時候不經意的撥弄頭髮，展示後頸線條，會是突然間把頭髮綁起來，男生也會覺得非常性感。

▲以哥兒們融入他的生活，無話不談。（圖／翻攝自《請融化我》劇照）

#哥兒們路線

大多女生約會時都展現溫柔可愛，試著走哥兒們路線讓他覺得特別，率真不做作讓他感受反差，反而覺得很有親切感。



#喝同一杯飲料

約會氣氛不錯時，可以很自然和對方喝同一杯飲料，這動作必須自然不尷尬，建議和哥兒們路線同步進行，

#讓對方感受有機會

聊天時如果問到喜歡的男生條件，可以稍稍有心機的將條件門檻降低，千萬別讓他覺得你遙不可及。

▲給對方一點暗示，但卻不說清楚。（圖／翻攝《愛請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

#暗示下次約會

不用主動特地邀約時間點，可以在言談間透露再次約會意願，例如最近喜歡電影要上映、有想吃的餐廳，提議下次可以一起去。



#脫外套動作

天冷都把自己包緊緊， 如果在室內突如其來的脫外套動作會讓男生眼睛一亮，也可順便展示身材。

▲男生都無法抗拒清新妝容。（圖／翻攝《愛的迫降》劇照）

#偽素顏妝容

約會別濃妝豔抹，男生喜歡女生的妝容簡單乾淨，妝容的重點是要看起來膚況很好，看起來舒服卻又像沒化妝。

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