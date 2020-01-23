2020年百貨春節福袋　全台7間汽車福袋全攻略

▲福袋示意圖（圖／翻攝自Retrip）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節想買福袋試手氣，在此總整理初一福袋開賣資訊，今年雖少了京華城，但全台仍有7間百貨祭出汽車大獎，最大獎是新光三越信義新天地要價185萬元的BMW，抽汽車也是是大年初一中獎率與價值最高的當日活動，新的一年不妨去拚拚搶運氣！

▲百貨2020年新春福袋吸引許多人氣。（圖／高雄夢時代提供）

全台頭獎汽車百貨

新光三越信義新天地 - BMW X1 sDrive 18i，市價185萬元（需購買APP預購福袋）

微風松高 - Mercedes-Benz A-Class A 180 Sedan，市價160萬元

信義遠百 - KIA Picanto經典版汽車，市價49.9萬元

板橋大遠百 - NISSAN MARCH 1.5汽車，市價53.5萬元

台中大遠百 - HYUNDAI ELANTRA 1.6L汽車，市價59.9萬元（需購買預購福袋）

花蓮遠百- NISSAN MARCH 1.5汽車，市價53.5萬元

漢神巨蛋- TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5L雅緻版汽車，市價54.9萬元



▲台北信義新天地初一活動大獎BMW X1 sDrive 18i，價值185萬元全台最高價。（圖／新光三越提供）



北部

新光三越信義新天地

領貨時間：1／25 11：00

購買方式：預購APP線上福袋，扣會員點數20點，並使用skm pay支付1,000元

數量：1000份

最大獎：BMW X1 sDrive 18i，市價185萬元

微風松高

開賣時間：1／25 上午10：30 微風松高1F香堤大道西側門開賣

購買方式：售價1,000元，須使用Breeze Pay結帳

數量：600個

最大獎：Mercedes-Benz A-Class A 180 Sedan，市價160萬元

▲Mercedes-Benz A-Class A 180 Sedan。（圖／微風提供）

SOGO忠孝館、復興館

開賣時間：1／25 11：00

購買方式：依個樓層各櫃說明，購買福袋可抽大獎

數量：總數3萬個

最大獎： 1／25 日本東京商務艙雙人來回機票，市價85,500元

1／26 日本仙台雙人自由行5日（住宿一晚+台灣虎航雙人來回機票），市價31,000元

1／27 日本仙台雙人自由行5日（住宿一晚+台灣虎航雙人來回機票），市價31,000元

信義遠百A13

開賣時間：1／19～1／28（售完為止）

購買方式：售價2,000元（需下載遠百APP）

數量：1200個

最大獎：KIA Picanto經典版汽車，市價49.9萬元

▲KIA Picanto經典版汽車。（圖／遠百提供）

遠百寶慶

開賣時間：1／25 11：00

購買方式：售價1,000元

數量：300個

最大獎：JOHNSON 好時光按摩椅A382，市價73,800元

▲JOHNSON 好時光按摩椅A382。（圖／遠百提供）

板橋大遠百

開賣時間：1／25 上午8：00，1樓米蘭廣場發放號碼牌，憑號碼牌依序結帳。

購買方式：售價2,000元

數量：2000個

最大獎：NISSAN MARCH 1.5汽車，市價53.5萬元

桃園遠東百貨

開賣時間：1／25 上午10：30

購買方式：售價1,000元

數量：1000個

最大獎：電動自行車、Apple系列商品

中部

台中廣三SOGO

開賣時間：1／25 14：00前

購買方式：消費2,000元可購買，售價1,600元

數量：250個

最大獎：iRobot Roomba i7+ 掃地機器人，市價58,999元

台中大遠百

開賣時間：即起至1／24 18：00

購買方式：憑全館當日單筆2,000元發票+2,000元現金+HAPPY GO卡

數量：1000份

最大獎：HYUNDAI ELANTRA 1.6L汽車，市價59.9萬元

嘉義遠百

開賣時間：1／25 上午9：00發號碼牌，10點開賣

購買方式：1,000元現金

數量：600份

最大獎：iPhone 11 128G黑色，價值26,900元

南部

高雄漢神百貨

開賣時間：1／25 上午10：30～下午16：00

購買方式：扣會員點數10點＋售價500元

數量：不限

最大獎：現金88,000元

漢神巨蛋

開賣時間：1／25 上午10：30～中午12：00

購買方式：憑會員卡售價300元，無會員卡售價500元

數量：2000個

最大獎：TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5L雅緻版汽車，市價54.9萬元

大立百貨

開賣時間：1／25 上午10：30

購買方式：售價2,020元

數量：500份

最大獎：Apple系列全餐價值10萬元、Dyson系列全餐價值7萬元

高雄大遠百

開賣時間：1／25 上午11：00

購買方式：售價1,000元

數量：600份

最大獎：50,000元商品券

夢時代購物中心

開賣時間：1／25 上午11：00

購買方式：售價200元

數量：5000份

最大獎：台灣彩券刮刮卡，價值8萬元（初二抽出）

東部

花蓮遠百

開賣時間：1／25 花蓮遠百1F和平廣場上午9：00發放號碼牌，上午9：20開賣

購買方式：售價1,800元

數量：300份

最大獎：NISSAN MARCH 1.5汽車，市價53.5萬元

▲NISSAN MARCH 1.5汽車。（圖／遠百提供）



備註：以上資訊僅供參考，實際狀況以各百貨公布為準。