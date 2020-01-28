過年大吃大喝腸胃不順還脹氣？3種簡單飲品助消化解油膩

編輯／Amanda 圖／翻攝IG＠moeka_nozaki、＠innisfreeofficial；unsplash

每到過年時節，從除夕團圓飯開始，連吃了好幾天大魚大肉豐盛餐點，各種零嘴美食不絕於口，吃得很開心，但即將收假開工，你是不是也開始感到腸胃不適，有時腹脹、胃痛或消化不良？快把以下3種能舒緩油膩、幫助消化的飲料記好，幫助腸胃遠離不適。

1.熱茶



茶類含有的咖啡因與單寧酸可促進胃酸分泌，幫助加快消化過程，減少飽足感，另外茶葉也有消除脹氣的效果，對於連續幾天吃了辛辣重口味或是油膩飲食的人，適時地喝點熱茶，可以幫助舒緩胃部不適。

2.蜂蜜檸檬水



蜂蜜裡含有酵素、無機鹽和維生素等對身體很好的營養元素，可以幫助消化，也能在短時間內為身體補充能量，消除飢餓和疲勞感，對於上班族來說，正適合在容易感到疲的下午時飲用；如果早上起床後有時間，早上喝一杯更能促進腸胃蠕動，幫助代謝，排除身體多餘毒素。

►偷偷分享少女秘密！

3.山楂水

味道酸甜的山楂，性微溫，可健脾，且含有解脂酶對於脂肪類食物有很好的消化作用，可促進胃液分泌，提高消化能力，還能去油解膩，市面上不少酸梅汁中也都會添加山楂來增添口感。如果上班午餐後吃太飽、消化不好時，可放幾片山楂乾片於杯中，加熱水沖泡約20～30分鐘就可以飲用，如果不喜歡酸味的人，也可以加入一點冰糖更順口。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App