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名錶秀紅心示愛　寶璣在台唯一情人節款省去撞錶煩惱

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▲▼情人節限量錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓全球限量14只的Precious Valentine’s Day珠寶錶。（圖／海瑞溫斯頓提供）

記者陳雅韻／台北報導

春節假期邁入尾聲，對情侶而言緊接在後的大節日即是西洋情人節，頂級鐘錶品牌不約而同推出超級限量的珠寶錶寵愛女性，細細欣賞可發現紅色小愛心藏於其中，濃情密意盡在不言中，珠寶與鐘錶工藝精湛的海瑞溫斯頓（Harry Winston），便將2顆心型切割的紅寶石鑲於情人節限定珠寶錶上，浪漫極了。

▲▼情人節限量錶 。（圖／公關照）

▲寶璣情人節限定款全球限量28只、台灣唯一1只的CLASSIQUE 9065經典系列大溪地珍珠母貝鑽錶，922,000元。（圖／寶璣提供）

海瑞溫斯頓Precious Valentine’s Day珠寶錶為招牌的祖母綠形切割造型錶殼，錶圈鑲滿紅寶石，錶盤上下方則點綴兩顆心型切割紅寶石與鑽石花瓣，再搭配紅色絲質錶帶，充滿熱情；同屬Swatch集團的頂級品牌寶璣（Breguet）情人節錶也採限量制，打造全球限量28只的CLASSIQUE 9065經典系列大溪地珍珠母貝鑽錶，除了錶帶是熱情紅色，日期窗亦是石榴紅襯托白色數字，而討喜的小愛心就在秒針上，隨著時間流逝推移，台灣配得1只，沒有撞錶煩惱。

▲▼情人節限量錶 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Vanguard Heart鏤空玫瑰金腕錶，約925,000元。（圖／Franck Muller提供）

有別於寶璣的含蓄示愛，Franck Muller可高調多了，Vanguard™ Heart Skeleton女錶的手動上鍊鏤空機芯，融入7顆心形構成一片華美，好似在機芯上漂浮，心形除了搶眼的紅色，另有白色、粉紅色、淡紫色，以及彩色版本可供選擇，想大膽示愛，就交給名錶吧！

關鍵字：

情人節, 海瑞溫斯頓, Harry Winston, Breguet, 寶璣, Franck Muller
fashion.net

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