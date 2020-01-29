亮･珠寶／送戒指告白好浪漫！摩斯密碼藏「我愛你」、「MRS.」直接說我願意

▲模特兒佩戴婚紗設計師Hayley Paige與Herats On Fire聯名的Love Code系列戒指。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節將至，獻上暗藏情話的珠寶，再浪漫也不過，美國珠寶品牌Hearts On Fire便與婚紗設計師Hayley Paige聯手推出Love Code系列，將摩斯密碼、無限符號、繩結與直接宣布成為「MRS.」轉化成造型戒指，內側均鑲嵌她最喜歡的粉紅剛玉，由裡而外都甜蜜。

▲Hearts On Fire與破折號組成摩斯密碼的「我愛你」的Love Code戒（左）68,000元，MRS.戒指玫瑰金戒27,000元。

Hearts On Fire新款Love Code系列最含蓄但饒富趣味的設計為摩斯密碼鑽戒，和破折號組成摩斯密碼的「我愛你」，可能真的需要向另一半說明一下才能了解其中深意；而最直白、最篤定的宣言，正是讓女方說出「我願意」的MRS.字樣戒指，意味從單身的MS.小姐邁入新階段，不僅意義重大，流暢的線條戴在指間也相當時尚。

▲Hearts On Fire靈感源自無限符號的Love Wrap戒指鑲粉紅剛玉34,000元，繩結造型的Forget You Never戒27,000元。

日本珠寶品牌MIKIMOTO也為情人做高調宣示，推出以LOVE字體為設計的Love Collection戒指、耳環與項鍊，當中「O」以圓潤的珍珠表示，字母「e」則垂墜單顆小鑽，優雅且甜蜜的設計，讓人天天都想戴。

▲MIKIMOTO Love Collection 18K白金墜鍊（左）37,500元，18K粉紅金手鍊33,000元。