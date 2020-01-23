fb ig video ETtoday search mobile

返鄉出遊行李塞不下？化妝包更輕巧3 Tips　多功能彩妝品超夯

> >

▲返鄉出遊讓行李化妝包更輕巧3 Tips。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲每次返鄉、出國旅遊整理行李時挑選美妝品都好難抉擇。（圖／翻攝IG@taeri__taeri）

記者張毓容／綜合報導　

新年假期來臨，不論是要返鄉過年或出國旅遊，收拾行李都是一大學問，尤其對有化妝習慣的女生來說，每天都想美美現身，但又不想帶一堆彩妝品把行李箱塞爆，導致整理時老是看著「美妝佳麗三千」苦惱大抉擇？其實只要利用以下3個Tips，就能完美解決行李精簡和美妝品選擇障礙兩件事！

1.底妝就靠氣墊粉餅

瓶瓶罐罐的妝前乳、飾底乳、粉底液加上粉底刷或美妝蛋，光是底妝品就佔了好大空間？其實現在氣墊粉餅的功能越來越強大，不再只是為了方便補妝而存在，從保溼光澤型到無瑕持久型都有，直接用來上底妝都已足夠，只要選擇一、兩個適合自己膚質、當下膚況需求的氣墊粉餅，就能大幅縮減化妝包體積。

▲返鄉出遊讓行李化妝包更輕巧3 Tips。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲雅詩蘭黛 白金級寶石光精華氣墊，兩蕊一盒，NT$4,200；PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅，15g X 2，NT$1,200。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

2.多色百搭的彩妝盤

雖然想要減少攜帶的美妝品，但又怕帶太少不夠用，想要不出錯的大地色、又想追求應景的亮眼橘紅色，或是帶點個性又性感的酒紅色、橘棕色好像也很不錯
這時就可以選擇一盤能滿足所有願望的多色眼影盤或收錄多種色系眼影、腮紅的彩妝盤，一盤搞定多種風格妝容，讓你不用割愛又能直接減少化妝包一半的重量。

▲返鄉出遊讓行李化妝包更輕巧3 Tips。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲巴黎萊雅 巴黎魅夜眼影盤 限量版，NT$790；1028 使眼色限量9色眼彩盤，#跟棕，NT$420；NYX Professional Makeup 同色時尚眼頰調色盤，NT$800。

3.多功能用途美妝品

除了多色彩妝盤外，還有一個能讓你大幅減少化妝包容量重量的秘密武器，就是一物多用的多功能彩妝棒或眼唇頰多用霜，放在包包裡隨身攜帶補妝也很方便不佔位。像是韓國人氣美妝品牌I’M MEME近期推出的「我愛奶霜唇頰水彩」，擁有文青感的水彩條設計外包裝，可當腮紅霜、眼影、唇彩使用，更能當作遮瑕校正色，一管多用的高CP值在Dcard、PTT美妝版上擁有高人氣。

▲返鄉出遊讓行李化妝包更輕巧3 Tips。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲I’M MEME 我愛奶霜唇頰水彩，15g，NT$350；Celvoke 玩色煥彩彩妝霜，NT$1,050。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

新年, 過年, 春節, 行李, 化妝包, 整體, 彩妝, 美妝, 多功能, 多用途, 底妝
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

交往後「最黏人」星座Top 3！天蠍腦補功力強、第一名網狂點頭

交往後「最黏人」星座Top 3！天蠍腦補功力強、第一名網狂點頭

2020鼠年財運旺盛的3個生肖　屬猴進帳多但要小心破費

2020鼠年財運旺盛的3個生肖　屬猴進帳多但要小心破費

孫芸芸成「曬女魔人」　相差21歲母女拍嘟嘴照根本姊妹花

孫芸芸成「曬女魔人」　相差21歲母女拍嘟嘴照根本姊妹花

這樣用才對！口罩3層各有功能絕不能反戴　濕紙巾配肥皂洗手更有效 桃園不再是美食沙漠！TOP 10必吃樂麥舒芙蕾、CP值高海鮮丼 楊冪大秀美腿卻踩「全世界最多人討厭的鞋」　網看傻：唯一敗筆 愛迪達Superstar限定鞋寫「台北」　細節超滿，網直呼：想穿出國 凱特王妃透視紅裙美出新高度！「喜慶卻不俗氣」每個人都要學 《愛的迫降》孫藝真「黑色絲絨包」詢問破表！同款3色台灣買得到 蕭亞軒19句獻給女人的大無畏語錄：真正關心你的人不會因困難而離棄

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面