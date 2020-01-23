返鄉出遊行李塞不下？化妝包更輕巧3 Tips　多功能彩妝品超夯

▲每次返鄉、出國旅遊整理行李時挑選美妝品都好難抉擇。（圖／翻攝IG@taeri__taeri）

記者張毓容／綜合報導

新年假期來臨，不論是要返鄉過年或出國旅遊，收拾行李都是一大學問，尤其對有化妝習慣的女生來說，每天都想美美現身，但又不想帶一堆彩妝品把行李箱塞爆，導致整理時老是看著「美妝佳麗三千」苦惱大抉擇？其實只要利用以下3個Tips，就能完美解決行李精簡和美妝品選擇障礙兩件事！

1.底妝就靠氣墊粉餅



瓶瓶罐罐的妝前乳、飾底乳、粉底液加上粉底刷或美妝蛋，光是底妝品就佔了好大空間？其實現在氣墊粉餅的功能越來越強大，不再只是為了方便補妝而存在，從保溼光澤型到無瑕持久型都有，直接用來上底妝都已足夠，只要選擇一、兩個適合自己膚質、當下膚況需求的氣墊粉餅，就能大幅縮減化妝包體積。

▲雅詩蘭黛 白金級寶石光精華氣墊，兩蕊一盒，NT$4,200；PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅，15g X 2，NT$1,200。

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2.多色百搭的彩妝盤



雖然想要減少攜帶的美妝品，但又怕帶太少不夠用，想要不出錯的大地色、又想追求應景的亮眼橘紅色，或是帶點個性又性感的酒紅色、橘棕色好像也很不錯

這時就可以選擇一盤能滿足所有願望的多色眼影盤或收錄多種色系眼影、腮紅的彩妝盤，一盤搞定多種風格妝容，讓你不用割愛又能直接減少化妝包一半的重量。

▲巴黎萊雅 巴黎魅夜眼影盤 限量版，NT$790；1028 使眼色限量9色眼彩盤，#跟棕，NT$420；NYX Professional Makeup 同色時尚眼頰調色盤，NT$800。

3.多功能用途美妝品



除了多色彩妝盤外，還有一個能讓你大幅減少化妝包容量重量的秘密武器，就是一物多用的多功能彩妝棒或眼唇頰多用霜，放在包包裡隨身攜帶補妝也很方便不佔位。像是韓國人氣美妝品牌I’M MEME近期推出的「我愛奶霜唇頰水彩」，擁有文青感的水彩條設計外包裝，可當腮紅霜、眼影、唇彩使用，更能當作遮瑕校正色，一管多用的高CP值在Dcard、PTT美妝版上擁有高人氣。

▲I’M MEME 我愛奶霜唇頰水彩，15g，NT$350；Celvoke 玩色煥彩彩妝霜，NT$1,050。

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