解救肌膚敏感！年假過勞保養「3招」，原來睡眠也好重要

▲飲食、作息不正常，膚況也容易跟著出問題。（圖／品牌提供、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

年節正是放縱好時機，不僅飲食沒忌口，睡眠時間更不固定，這樣一來可能導致肌膚鬧情緒，最常見的就是發癢、泛紅的類敏感反應。這時應該注重保濕，選擇低敏修護保養品，幫助減緩肌膚不適。



當肌膚脆弱敏感，選擇溫和單純成分保養品是第一步，建議避免使用含有香料、色素…等刺激性成分的產品，改選擇低敏親膚配方或是含有修護、鎮靜效果的產品，都可減少肌膚刺激來源、溫和幫助舒緩不適。



同時必須注意注意會誘發過敏的誘發因子，如菸、酒、辛辣刺激性及不新鮮的食物，清潔保養用品也要選擇低敏產品。另外也要避免洗過熱的熱水澡、曝曬陽光、睡眠要充足等，才能讓皮膚不適獲得改善。

除了臉部肌膚，乾冷的天氣往往讓嘴唇水分快速蒸發，導致嘴唇死皮、唇紋一覽無遺，因此適度地使用保濕功能佳的護唇膏，另外，指緣、手肘等小細節也別忘記隨身攜帶指緣油或護手霜等保養品維持水潤 。

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