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髮型師傳授「染髮持色7招」　染髮前別洗頭，好多人不知道

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▲▼髮型師傳授染髮持色7招。（圖／品牌提供ㄝ）

▲除了選對護色產品，洗頭的水溫也是關鍵。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、品牌提供，以下同）

編輯 / Lily

染後持色一直女生的煩惱，常常染後回家不到兩星期，頭髮顏色掉得面目全非，除了使用專業護色洗髮精，髮型師提出多個護色建議，你都知道嗎？

染前先不要洗頭

髮型師建議染髮前一至兩天別洗頭，讓頭皮分泌的天然油脂保護頭皮，幫助抵擋染髮劑對頭皮刺激，同時減低過敏機率。

▲▼髮型師傳授染髮持色7招。（圖／品牌提供ㄝ）

染後2～3天別洗頭

染後毛鱗片被破壞，髮絲也比較脆弱，這時候需要一點時間讓頭皮是一，也能讓顏色粒子更容易附著滲透在髮絲上。
 

洗髮水溫勿過高

過熱的水會讓毛髮結構膨脹，使髮絲變得脆弱易斷，反而加速頭髮褪色。
更會加速頭髮退色

用護色洗髮精洗髮

護色洗髮精能幫助染後頭髮顏色穩定持久，有的更含有色素粒子，邊洗髮能邊補充色素流失，幫助拉長秀髮持色時間。

▲▼髮型師傳授染髮持色7招。（圖／品牌提供ㄝ）

髮尾塗抹護髮油

高溫會令頭髮毛鱗片打開，使染後髮絲加速褪色，建議吹髮前可在髮尾塗抹護髮油，減緩吹整對秀髮的傷害，也能使頭髮更具光澤。
 

定期使用髮膜

染後髮絲受到一定程度的損害，定期使用髮膜幫助滋潤髮絲，修護受損髮質，定期保養秀髮能讓髮絲看起來更健康。


 ▲▼髮型師傳授染髮持色7招。（圖／品牌提供ㄝ）

染髮和燙髮分開進

染髮和燙髮至少要隔開兩周左右，謹記先燙後染原則才不怕影響髮色。燙髮需要高溫加上藥水，容易使染好的頭髮褪色，且一天以內受過兩次鹼性藥水傷害，髮質容易變很差。
 

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關鍵字：

染髮, 持色, 護色, 洗髮, 水溫
fashion.net

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