▲舒淇穿Chloé鼠年限量系列三鼠迎春白色T恤，16,800元。（圖／翻攝sq what IG、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

前一陣子各大品牌熱烈發布為農曆新年推出的鼠年生肖服裝與限定商品，女星們手腳快，已把新鮮貨穿上身，舒淇穿Chloé鼠年限量系列三鼠迎春白色T恤顯得可愛，而過年前最後一飛趕工作林心如，則套上Moschino表情搞怪的Mickey Rat喜氣紅衣，兩位女星穿新衣減齡，還沒備好過年新衣的時尚迷，可以列入穿搭參考了。

▲林心如穿Moschino Mickey Rat紅衣顯得喜氣。（圖／翻攝loveruby_official IG）

大眾普遍認為十二生肖之首鼠是較難發揮的主題，但各精品品牌仍充滿創意，推出不同風格的鼠年限定系列。舒淇所穿的Chloé鼠年限量白T恤是英國藝術家Julie Verhoven的創作，仔細瞧瞧虹彩小老鼠都拎著Chloé包，充滿童趣；而林心如身上的Moschino Mickey Rat老鼠為地下漫畫作家Robert Armstrong之作，鼻子超長還帶著一抹邪惡笑容，相當搞怪。

▲香港女首富甘比做公益，身穿GUCCI俏皮的米奇衛衣。（圖／翻攝kimbeechan_official IG）

而卡哇伊老鼠形象的第一聯想，當然是迪士尼經典的米奇，GUCCI趕在農曆年前發表完整系列的米奇服裝與配件系列，香港女首富甘比（陳凱韻）日前在香港做公益發新年福袋給基層家庭與獨居長者，便是穿GUCCI俏皮的藍色米奇衛衣，盡顯好氣色。