「好好活下去，每天都有新打擊」　15句讓你瞬間清醒的毒雞湯

▲聽完醍醐灌頂，新的一年該有些體悟。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

回頭看2019年是不是感覺白過了呢？沒關係，因為今年可能也是。每年總是期許自己新目標，到頭來還是一無所有，以下15句讓你提神醒腦的毒雞湯，看完之後或許有些新體悟。

#所謂的順其自然，其實是無能為力。

#好好活下去 每天都有新打擊。

#你身上的每一寸贅肉，都是向生活妥協的標誌。

#撩你不是因為喜歡你，而是因為看你的樣子，就知道你很容易。

#女追男隔層紗，除非那個男的本身就對你有好感，否則隔的基本都是鐵絲，還是帶電的那種。

#生活不只是眼前的苟且，還有前任的喜帖。

#覺得他在炫耀，是因為你不曾擁有。

#善良沒用，你得漂亮、還要有錢。

#其實根本沒什麼高冷的人，只不過人家暖的不是你。

#當你覺得自己又醜又窮，一無是處時別絕望，因為至少你的判斷是對的。

#連幾點睡都控制不了，還想要控制人生。

#比一個人吃火鍋更寂寞的是，一個人沒有錢吃火鍋。

#現在你不努力讓自己過上想要的生活，那你以後會用大把時間，去應付自己不想要的生活。

#最怕你一生碌碌無為，還安慰自己平凡可貴。

#男女之間一定有純友誼，因為他們都和我說，只能和我做朋友。

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