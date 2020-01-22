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剪對瀏海才有瘦臉效果！快來學簡單5步驟，在家就能修出太妍同款

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精靈女王太妍將發行個人第二張專輯，一波超美的影片、照片接連在太妍的SNS曝光，奶茶髮色和一字氧氣瀏海髮型，更是再次激起討論度！想複製太妍同款瀏海，髮型師這就來手把手教到家！5個步驟跟著做，最嫩瀏海輕鬆GET！一起看看吧～

剪瀏海STEP1：找到瀏海三角區域

喜歡居家剪髮的女孩，可以特別留意自己瀏海三角區域。因為每個人的髮流、髮際線與臉型都略有不同，因此每個人的最適合瀏海範圍也不盡相同。髮型師就分享，想簡單快速的找到最適合自己臉型的瀏海區域，可以從兩邊的眉尾往上延伸、交會、產生一個三角範圍，這個區域的髮量與寬度就是最適合個人的瀏海。

▲太妍瀏海。（圖／美人圈）

剪瀏海STEP2：瀏海121取量

把三角區域的瀏海髮量抓出來後，我們再將此頭髮左右各取一小束、分成三等份。三束的髮量比例大約是「1:2:1」。

▲太妍瀏海。（圖／美人圈）

剪瀏海STEP3：瀏海頭髮旋轉成束

接著也是關鍵的一步，我們將左右兩束較少的頭髮，以交叉旋轉的方式繞在中間的瀏海上。我們可以參考下圖步驟，會更清楚唷！

▲太妍瀏海。（圖／美人圈）

剪瀏海STEP4：拇指弧度、剪出瘦臉瀏海

三束頭髮旋轉纏繞到鼻尖處後，我們用單手抓著瀏海，並以大拇哥的弧度作為比例尺來剪瀏海。

▲太妍瀏海。（圖／美人圈）

之所以要用大拇指的圓弧當作剪髮基準，主要是因為非常容易取得，初學者也能零技巧、不用專業工具就成功剪髮。其次是有弧度的剪髮，能讓最後的髮型產生自然的鬢角碎髮，修飾肉肉臉的效果會更明顯！

▲太妍瀏海。（圖／美人圈）

剪瀏海STEP5：髮捲＋吹風機，調整髮型

瀏海剪好後，我們透過髮捲與吹風機來調整髮型，就大功告成囉！

▲太妍瀏海。（圖／美人圈）

髮型師也補充說明，剛從中分瀏海換成娃娃瀏海時，頭髮特別容易分岔開花，想改善最簡單的方式為「帶髮捲」睡覺，一來可以讓瀏海乖乖聽話、二來早上的瀏海也稍有蓬鬆感，趕著出門不打理瀏海也沒問題！

▲太妍瀏海。（圖／美人圈）

>> 影片可以看髮型師手把手教學唷！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@chahong_official

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

髮型, 瀏海, 剪髮, 頭髮
fashion.net

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