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秀智Po超大孕肚照嚇翻網友！穿「全黑裙裝」恢復身材安撫民心

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▲秀智。（圖／秀智IG）

▲秀智PO挺著大肚的孕照，嚇翻一票網友。（圖／翻攝自IG@skuukzky，以下同）

記者王則絲／台北報導

韓女星秀智（Suzy Bae）日前在Instagram上貼出了一張挺著大肚的孕婦照，毫無結婚傳言肚子突然就這麼大了，讓網友們嚇到措手不及，但其實那塊肚皮是假的！只是秀智在電影《白頭山：半島浩劫》中飾演即將臨盆的孕婦造型。虛驚一場之餘，秀智馬上卸下大肚，以全身黑的唯美氣質裝扮出席活動，依然十分驚豔動人。

▲秀智。（圖／秀智IG）

▲秀智出席美妝品牌快閃店活動。（圖／達志影像）

由於秀智擁有不少海外粉絲，不諳韓語的網友們看不懂貼文註解，看到孕肚照的衝擊不小，而秀智於18日出席美妝品牌蘭蔻（Lancôme）於南韓首爾樂天百貨的活動，照片一貼出也間接說明了：「不用擔心，秀智沒有懷孕！」安撫了粉絲們的心靈。

穿著貼身黑色上衣，與黑色澎紗裙，搭配黑色尖頭高跟靴款，在南韓天氣的低溫下還是稍顯單薄，雖然全身包得緊緊的，低調裝扮下女神依然不減魅力，深色服裝襯托雪白肌膚，網友不停大讚：「果然是女神」、「秀智是天使」。

▲秀智。（圖／秀智IG）

▲秀智。（圖／秀智IG）

零負評的秀智，幾乎每次亮相都不負眾望，拉近一點看更是全無死角，秀智將長捲髮綁成低馬尾垂掛在背後，耳際稍留了一些髮絲，營造出一種隨性、溫柔感，眼妝與唇妝也都以淡雅風格呈現，清淡的妝容讓秀智散發出仙女氣息，搭背服裝完美襯托出秀智獨有的氣質，就連拍照背板上的側面剪影也美到不行！

▲秀智。（圖／秀智IG）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

秀智, suzy, 南韓, 懷孕
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