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Angelababy變身妃子美哭！飲食秘訣加減肥2招，當媽依然維持少女身材

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《上新了·故宮》第二季迎來了尾聲，而作為最後一位節目嘉賓的Angelababy（楊穎）首度嘗試冬日清宮裝，飾演紫禁城最美妃子！一身典雅的靛藍色旗袍，搭配上一耳三鉗簡直美豔眾人！

▲angelababy保養法。（圖／美人圈）

重點是，Angelababy已經是30歲、一個孩子的媽咪囉！怎麼看起來比10幾歲的學生還少女，甚至還有性感的川字腹肌呀！究竟當媽之後，她是如何保持這般魔鬼身材呢？讓我們一起往下看她怎麼說！

▲angelababy保養法。（圖／美人圈）

＃身材維持
Angelababy保持身材tip1：喝水時間謹慎規劃

Angelababy堅持每天早上都會喝一杯溫開水，不只能讓大腦快速清醒，更可以幫助腸道排走累積整晚的髒東西，增進腸胃運動、減少排便不順的問題。而她也補充說明，因為自己比較容易水腫，所以睡前是不太會喝水的，因此除了早上喝溫開水補充水分，也可能會沖泡酵素、自製消腫水等來喝，以維持體態。

▲angelababy保養法。（圖／美人圈）

Angelababy保持身材tip2：一日三餐，餐餐有原則

Angelababy在個人小紅書上提到，自己雖然是吃一日三餐，但會遵守「早上吃得好、午餐吃得飽、晚餐吃得少」原則。一般來說，早上她會選擇各式各樣的麵包（特別是肉鬆麵包！）搭配一盤綜合水果；午餐和晚餐則多吃肉類，增加蛋白質，讓飽足感提升同時，幫助增加肌耐力和燃燒脂肪。

▲angelababy保養法。（圖／美人圈）

＃重點式減肥
Angelababy減肥tip1：關鍵在減少午餐食量

Angelababy也在許多訪談上提到：「想減肥，還是要忌口、少吃些！」維持著上述的飲食原則，早餐吃得像皇帝很重要、晚餐吃得像乞丐、份量少，因此減肥會特別在午餐減少飲食量。Angelababy分享，自己在生完小海綿之後，之所以可以快速回到魔鬼身材，就是執行了兩週吃迷你份量的午餐，加上保持工作量，身材絲毫不走樣！

▲angelababy保養法。（圖／美人圈）

Angelababy減肥tip2：運動不偷懶

Angelababy補充說明，減肥關鍵在少吃，但如果想要有好看的線條，重量訓練不能少！好比說想要有腹肌，可以做捲腹運動；渴望有迷人的腿部線條，可以選擇慢跑搭配雕塑訓練。

▲angelababy保養法。（圖／美人圈）

最後，減肥必須隨時「自律」，有了堅定的決心，搭配上定向運動快速助攻，才能長時間的維持著人人稱羨的身材，即便當媽也不會走鐘。很快的一轉眼天氣就會開始回溫轉熱了，今年夏天讓我們一起減肥成功、大秀身材吧！

▲angelababy保養法。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自《上新了·故宮》、微博＠Angelababy、小紅書＠Angelababy

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

Angelababy, 瘦身, 減肥, 上新了故宮
fashion.net

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