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秋冬乾性肌上底妝常悲劇？掌握4技巧跟脫皮、浮粉說掰掰

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乾肌在秋冬上底妝是滿滿的痛，一不小心就脫皮、卡粉，不然就是秒脫妝，傳說中的清透光感底妝只是一場空！編輯特別詢問了一些彩妝師，總結出了乾肌秋冬上底妝的重點，有很多都是習以為常的習慣、竟然就是脫皮浮粉的元兇？一起來了解下！

乾肌底妝技巧1：妝前補水、保濕就好

彩妝師一般都會建議大乾肌在妝前一定要補水、保濕，但是只需要基本的水乳、精華就好，如果一味補充過多的乳液、乳霜，反而會讓肌膚表層皮脂過多，後續底妝難貼妝、更容易有細屑或浮粉。

▲乾肌底妝。（圖／美人圈）

>>乳液、乳霜一定要「完全吸收」
如果真的是沙漠大乾肌想要擦乳液或乳霜的話，彩妝師建議一定要按摩到肌膚「完全吸收」，之後可以先用衛生紙輕輕按壓、將肌膚表層的多餘油脂吸走，之後再上底妝就會比較服貼吃妝。

▲乾肌底妝。（圖／美人圈）

乾肌底妝技巧2：用濕的美妝蛋、海綿上妝

很多人都覺得用刷具上妝比較適合乾肌，但其實用刷具上妝的過程會不斷磨擦肌膚表面，很容易造成角質脫落、死皮浮出，要減少上妝工具與肌膚過度摩擦，沾濕的海綿或美妝蛋是最好的選擇，以輕拍的方式盡可能少接觸肌膚、濕潤的表面可以完成輕薄透亮的妝感。

▲乾肌底妝。（圖／美人圈）

乾肌底妝技巧3：粉底不要亂混精華、保濕品

很多人在秋冬為了增加粉底的保濕潤澤感，都喜歡自己混和精華、保濕品，但是彩妝師建議要擦的話、建議在妝前使用，一層一層疊擦讓肌膚吸收完全，混和底妝的話不僅會破壞粉底結構、也會導致結塊卡粉的問題。

▲乾肌底妝。（圖／美人圈）

乾肌底妝技巧4：蜜粉「點壓」式定妝

最後一步定妝，用刷具直接掃過、一樣會摩擦肌膚，正確方式是以刷具沾取蜜粉，先在手上或衛生紙上掃勻後、再以「點壓」的方式定妝，不僅妝容更完整，也不會摩擦肌膚讓死皮浮出。

▲乾肌底妝。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自서울스토어、IG@beautyblender_korea、@ahc.official、@makeupforeverkr

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

乾肌, 底妝, 教學, 脫妝, 浮粉, 脫皮
fashion.net

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