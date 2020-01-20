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安妮斯頓純白洋裝「胸前兩點」意外搶戲　史嘉蕾喬韓森紅唇氣場爆棚

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▲SAG。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國演員工會獎於今（20日）登場，珍妮佛安妮斯頓胸前兩點意外搶戲。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安 ／外電報導

第26屆美國演員工會獎於今（20日）上午舉行，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）憑藉備受矚目的《婚姻故事》《兔嘲男孩》，同時入圍最佳女主獎與最佳女配角獎，她穿著深V緞面洋裝來勢洶洶，對上身穿超貼身白裙的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston） 胸前兩點意外搶戲。

▲SAG。（圖／達志影像／美聯社）

▲SAG。（圖／達志影像／美聯社）

▲SAG。（圖／達志影像／美聯社）

史嘉蕾喬韓森以Armarni Prive水藍色禮服來勢洶洶，與未婚夫一同步上紅毯相當恩愛。（圖／達志影像／美聯社）

史嘉蕾喬韓森繼上回在金球獎敗興而歸，這回亮相美國演員工會獎氣勢驚人，身穿Armarni Prive水藍色禮服當做戰袍，衣著剪裁相當俐落，突顯史嘉蕾喬韓森率性美感，而深V一路開衩到肚臍上方，絲毫不手軟，使得豐滿上圍呼之欲出，加以裙身中央的交叉緞面設計，又讓整體回歸至優雅，搭配上史嘉蕾喬韓森一抹亮眼紅唇，隨即在紅毯上脫穎而出，她也時不時與未婚夫科林喬斯特（Colin Jost）展現親密互動羨煞旁人。

▲SAG。（圖／達志影像／美聯社）

▲SAG。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮佛安妮斯頓穿著DIOR白裙展現優雅，胸前兩點卻意外搶戲。（圖／達志影像／美聯社）

奪下劇情類最佳女演員的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston） ，對比上回金球獎整身「黑到底」的亂髮造型，這回換上了DIOR白裙展現優雅氣息，緊身緞面設計彰顯安妮斯頓好身材，連胸前兩點都意外搶戲，視線向下走，裙身的不規則抓皺設計點綴層次，再加上魚尾裙襬收尾，讓整體造型相當柔和。

然而另類亮點就屬珍妮佛安妮斯頓與離婚15年的布萊德彼特（Brad Pitt），這回在美國演員工會獎上再次重逢，布萊德彼特順利抱回男配角大獎，也被外媒捕捉到兩人親密互動的模樣，引起大批粉絲騷動讓整場典禮失焦。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！
 

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關鍵字：

史嘉蕾喬韓森, Scarlett Johansson, 美國演員工會獎, 珍妮佛安妮斯頓, Jennifer Aniston
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