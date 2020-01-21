孫芸芸扭長腿曬「未開賣款」　對尬陳冠希老婆腳上全新解構神鞋

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時尚名媛孫芸芸的帶貨能力非同小可，從去年年底吹起的Nike RYZ 365風潮便可窺知一二，如今孫芸芸再度於IG曬出新鞋，但這次的Nike球鞋不僅尚未開賣，還是一雙超級搶手的限量版Travis Scott X Nike SB Dunk Low聯名，各位女性朋友還買單嗎？

在 Instagram 查看這則貼文 孫芸芸 Yun Yun Sun（@aimeeyunyunsun）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 19 日 上午 2:42 張貼

孫芸芸這次所著用的鞋款，其實是美國饒舌歌手Travis Scott攜手Nike打造的限量版聯名球鞋。設計上採用經典的SB Dunk Low為藍本，並以變形蟲、格紋圖案搭配皮革與布面製成，不過，由於該鞋款相較於RYZ 365，屬於偏男性風格的設計，因此Travis Scott X Nike SB Dunk Low能否再次得到廣大女性的青睞，有待日後的觀察。

▲孫芸芸著用由Travis Scott攜手Nike打造的限量版SB Dunk Low。（圖／翻攝自IG@yeezymic）

不過，對男性朋友來說，Travis Scott X Nike SB Dunk Low有著極大的吸引力，原因有兩個，其一為SB Dunk Low是Nike的經典鞋款，另一個則是Travis Scott在去年推出多雙爆款球鞋來擦亮他的設計招牌，所以待2／29發售時，肯定會有不少人衝著Travis Scott名號而來！

另外，除了孫芸芸曬出未上市新鞋外，陳冠希的老婆秦舒培，近日也透過個人IG公開剛拿到的新款球鞋，而這雙正是剛於巴黎時裝周曝光的Sacai x Nike Pegasus Vaporfly SP，其設計延續解構手法，並以塑料織面與麂皮打造高質感的效果。

▲秦舒培穿上剛於巴黎時裝周曝光的Sacai x Nike Pegasus Vaporfly SP。（圖／翻攝自IG@shupeicute）

秦舒培可說是除了模特兒以外，全球第一個上腳Pegasus Vaporfly SP的人，因此當她發到個人IG後也引發粉絲的熱議，並且就連老公陳冠希也留言「LUCKY GAL」以表達羨慕之意。

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