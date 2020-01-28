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跟漂亮姐姐孫藝珍學輕熟女穿搭！掌握3大技巧用西外、荷葉邊散發知性美

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編輯／Linda  圖／翻攝自IG@sonyejinonly、@yejinhand

韓國女星孫藝珍和玄彬一同主演的新作《愛的迫降》自開播後收視屢創新高，除了劇情內容吸睛外，孫藝珍在劇中的個人魅力更是無人能敵。今年37歲的她可說是韓國男生的女神，也是眾多男星想要合作的對象，出道以來有許多傑出作品，2018年和丁海寅演出《經常請吃飯的漂亮姐姐》後人氣又衝高許多！不管是出席活動或私著，孫藝珍總是散發一股清新的知性美，一起來看看她如何演譯的輕熟女穿搭吧！

Tip 1：襯衫打造成熟又清新的質感

襯衫可說是30女人們的好夥伴，給人成熟穩重的印象，同時又充滿女人味，可根據出席場合去挑選不同材質的款式，整體搭配起來會更得宜。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠sonyejinonly＠yejinhand）

▲孫藝珍喜愛穿雪紡材質的襯衫，搭配墨綠蕾絲鉛筆裙，氣質出眾。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠sonyejinonly＠yejinhand）

除了搭配裙款，黑色襯衫配上白色丹寧寬褲，簡單卻一點也不馬虎。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠sonyejinonly＠yejinhand）

▲微正式的條紋襯衫則可配搭上簡單丹寧牛仔褲，會顯得風格休閒許多。

Tip 2：西裝外套營造都會時髦

每個女孩的衣櫥裡絕對不能少的單品之一就是西裝外套！西裝外套適合任何一個場合穿，尤其冬天時簡單內搭一件高領毛衣，盡顯優雅，而長版西裝外套可以修飾下半身身形，看起來超顯瘦。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠sonyejinonly＠yejinhand）

▲西裝外套和小洋裝的穿搭組合，可運用皮帶作為亮點並凸顯腰的曲線。

顏色上的選擇也是一大重點，暖色系的西裝外套可以內配亮色長版洋裝，視覺上才不會太暗沉。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠sonyejinonly＠yejinhand）

▲孫藝珍身穿奶茶色呢絨長版西裝外套以及紅色碎花洋裝。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠sonyejinonly＠yejinhand）

▲經典黑色的西裝外套則是擺搭款，率性又俐落。

Tip 3：荷葉邊超級女人味

要說到充滿女人味的單品就絕對少不了蕾絲和荷葉邊，單穿洋裝或裙款就很好看，如果想要打造多層次的穿搭，則可以加上風格較為中性一點的外套，剛柔並濟。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠sonyejinonly＠yejinhand）

孫藝珍穿純白透膚感的洋裝出席活動。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠sonyejinonly＠yejinhand）

▲私底下的她也愛穿有蕾絲綴飾的小洋裝。

▲孫藝珍穿搭。（圖／翻攝自IG＠yejinhand）

▲荷葉邊的白色洋裝，配上黑色西裝外套，個性又知性。

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