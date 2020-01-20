2020好桃花指數大解析！新的一年妳會遇見那位迷路的Mr. Right嗎？

新的一年到來，大家都想脫離單身覓得好桃花，我們這次來看看妳這一年的桃花指數有多少，選到指數較低的別氣餒喔，這是翻轉的一年，可以看看要如何幫自己重新調整桃花運喔！

選好了嗎？

我們來看看妳選了哪張牌卡。

1. 聖杯五



好桃花指數60%

要懂得欣賞自己

選到聖杯五的妳，可能常以為自己沒有桃花，這張牌卡圖中的人，低著頭只看見那些破損的聖杯，但卻沒看看自己身後所擁有的那些完整無缺的聖杯。代表著妳總是看自己認為的不好，而否定自身的美麗。這張牌也顯示，妳其實是有桃花的喔！只是妳遇到對妳示好的對象時，腦中都先否定了任何可能性！跟自己說：他應該只是把我當朋友。

換言之，妳是很有桃花運的，但妳卻把桃花往外推開，然後用自己沒自信的眼光對朋友說著：妳看，我就沒有桃花啊！這一年妳的好桃花指數其實不錯，有60%，而另外的40%正提醒著妳，別再把所有可能性都劃上句點，當遇到不錯的對象，敞開心與對方交流，放下沒自信的心情，桃花將在妳身邊出現。

2. 聖杯九



好桃花指數40%

太有優越感、過於防備

選到聖杯九的人，要稍微加油囉！因為妳的桃花很容易因為妳的過於防備，或是挑剔，而不敢接近妳。很有可能在別的領域並沒有顯現出這個樣貌，但當妳面對愛情時，卻忽然有個屏障降下，把自己封閉，或是妳用一種展現優越感的方式，把以為不適合的對象阻擋在外，那麼當真正的好桃花消失時，就很容易遇到不適合妳的桃花，這也更增加妳對愛情的挫折感。

當這張牌卡出現時，正在告訴妳，認識一個人需要先放下妳原本的認知，先別急著跟自己說那樣的人不感興趣，或是某個對象表現出某個小細節，就先下個定義；也別因為遇到妳認為的好對象時，就表現出自己很好的面向，當放下妳認為的好與壞時，才能真正認識彼此 。

3. 太陽牌



好桃花指數100%以上

愉快的戀情出現

太陽牌正告訴妳2020年的桃花指數破表囉！妳將很有機會遇見不錯的對象，展開愉快的戀情，當這張牌卡出現時，代表著妳在新的一年，魅力開始飆升，很可能是因為妳的心情終於開朗，自信提升許多，或是因為環境的轉換，讓你對於生活有了與以往不同的熱情，而這樣的能量，也幫助自己的戀愛運勢大加分。

而太陽屬於愉快戀情的牌卡，兩人容易有共同的興趣嗜好或共同話題，而戀情快速升溫。如果想讓關係可以走的更長久，可以先在戀愛的階段，好好認識彼此和磨合，先別急著要對方給予未來承諾，以免壓力突然太大。只要願意在熱戀之後，依然用心相處，那麼關係就能建立深厚的基礎。

4. 錢幣十



好桃花指數80%

人際緣份魅力提升

在新的一年，妳很有可能打開自己的交友圈，緣份從四面八方而來，也因此妳的人際運勢不斷上漲。在這些形形色色的人之中，妳很有機會遇到喜歡妳、欣賞妳的對象，或者遇見以後在工作上有機會合作的對象，錢幣十代表著妳2020年的桃花運和財運都會因為「敞開的心」，新朋友不斷出現。

但錢幣十有個需要注意的地方，關於如果對方喜歡或欣賞妳，但不見得妳會是同樣的心情，而妳卻有可能因為對方給予許多好處而跟對方交往，例如對方對妳很好、給予照顧、物質…等等，因此妳需留意自己是否真心，以免到最後這樣的關係變成只是一種利用，不只會讓對方傷心，也會對自己失望喔！

3. 寶劍六



好桃花指數20%

別拿新戀情掩飾舊傷

選到這張牌卡的人可別灰心，並不是2020年沒有桃花，而是妳很有可能遇人不淑，或是過去戀情帶給妳的傷痛，妳尚未修復並帶著這樣的心境，進入下段感情。當過去的種種還未走出來，又陷入重複的狀態裡，寶劍六的出現，正提醒著妳，要先搞清楚自己怎麼了，而不是要找段感情依附著。

有時談戀愛是這樣的：雖然跟自己說接下來談感情的對象是要怎樣的條件，但真正讓妳難以割捨的，卻是妳慣性會愛上的類型，因此以為自己遇人不淑；但換個角度想，當妳真的遇到妳心目中那個完美條件的對象時，妳真的會去談這段戀愛嗎？而另一個狀況是妳不想面對心中的痛，表面看來沒事，卻用談戀愛來掩飾過去傷痛，因此寶劍六不是關於要不要去談戀愛，而是願意先面對自己內心。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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