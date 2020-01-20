台南最大！三井OUTLET落腳高鐵站旁　2022年開幕

▲三井將在台南高鐵站旁開幕該區最大OUTLET MALL。（圖／三井提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港開幕之後，三井不動產將在台南啟動在台的第三座「MITSUI OUTLET PARK台南」，建築面積一、二期加起來達到2.4萬坪，開幕後將成為台南面積最大的購物中心，預計2022年開門見客。

「MITSUI OUTLET PARK台南」預定分為二階段開發，第一階段將規劃約160店，預定2022年開幕。第二階段預定2025年開幕，加上二期之後規模約220店，屆時將成為台南都市圈最大OUTLET PARK。

三井OUTLET位置緊鄰「高鐵台南站」、台鐵沙崙線「沙崙站」，距離台南市中心約16公里，由高雄市中心出發約41公里左右，以及東西向快速道路關廟線大潭交流道附近等，交通便捷。

三井不動產表示，南部都市圈擁有將近640萬人口居住的生活圈，從「MITSUI OUTLET PARK台南」出發距離約1小時車程範圍，可觸及的人口數就約600萬。加上台南市擁有具歷史價值的古蹟建築及文化產物、在地美食等，每年皆可吸引約2,000萬人次的國內外觀光客到訪。台南高鐵站每年約有高達約800萬人次進出，後勢可期。

除了便捷的交通優勢之外，2019年底啟用的「沙崙智慧綠能科學城」也在附近，包含有台灣智駕測試實驗室、會展中心、台糖智慧綠能循環住宅等計畫，加上其他周邊學術單位等，周邊將形成南部地區非常重要集「產、官、學」資源於一處的智慧綠能暨商業城市，也能帶動南臺灣的觀光與經濟的發展。