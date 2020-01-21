TWICE MOMO與希澈晉升戀人　每天都做虐腹運動猛力瘦下7公斤　

花美男SJ的金希澈出道15年，終於在新的一年2020年初認愛啦！而這幸運的女孩就是當紅女團TWICE的MOMO，而其實兩人在去年八月的時候，就曾被韓媒拍到疑似熱戀中，但當時兩人都澄清只是很好的前後輩關係，而終於在今年晉升為戀人啦～

▲希澈出道15年首度公開認愛小13歲TWICE MOMO（圖／微博）



這一對CP讓粉絲大送祝福，最主要也是因為希澈已經36歲了，也到了該成家立業的年紀，而且希澈也從來不否認自己一直以來就是MOMO的粉絲，甚至曾在銀幕前大讚MOMO根本就是仙女來著～

在 Instagram 查看這則貼文 Momoring~（@hirai.96）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 2 日 上午 12:56 張貼

因此粉絲對於希澈可以追到心中的女神，也都表示非常替希澈開心！至於也有韓粉表示一向在演藝圈中出了名的花美直男希澈，出道15年從來沒有任過愛，到底MOMO是施了什麼魔法，讓希澈大方認愛？

在 Instagram 查看這則貼文 愛奇藝 台灣站（@iqiyitw）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 1 日 下午 5:17 張貼

韓網友解析：除了MOMO是個心地善良的女孩之外，讓希澈大讚的「仙女臉孔」也是撩的希澈變成MOMO狂粉的原因，還有別忘了身為TWICE跳舞機器的MOMO，那魔鬼身材，更是讓她完美＋完美呀～這次整理了MOMO的健身食譜，讓我們一起看看MOMO的完美秘密！

MOMO身為南韓人氣女團TWICE成員，對於身材可說是諸多要求，為了維持身材的曲線，可說是非常嚴格的要求，MOMO曾分享之前當練習生時，被要求要在十天之內瘦7公斤，才能出道，為此MOMO可是發了狂的猛力減肥呀．

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE MOMO (모모)（@momojype）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 13 日 上午 2:30 張貼

那個時候為了短時間內狂瘦，甚至每天都不敢吃飯，只敢吃一顆冰塊，連水都不敢喝，只為了排出身體內多餘的水分，最誇張的是MOMO怕口水也會增加體重，甚至還會常把多餘的口水給吐掉！

而除了節食之外，MOMO同時也會每天努力運動，即使每天都累得半死，也會去健身房運動，就是為了要在鏡頭前呈現最好的身材．

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE MOMO (모모)（@momojype）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 上午 12:25 張貼

MOMO分享當時的她沒有按時吃飯，因為身體所需的營養不足，甚至嘴唇整個都裂開，走路也都搖搖晃晃的，聽了讓歌迷都難過的替MOMO心疼．

至於現在的MOMO熬過了那時候最艱難的減肥時期，現在的MOMO身為TWICE中的跳舞機器，還有她廣為人知的魔鬼腹肌，MOMO分享她現在最好的運動就是靠跳舞來消耗熱量，以及鍛鍊身材的線條．

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE MOMO (모모)（@momojype）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 19 日 上午 8:54 張貼

而MOMO之前在綜藝節目上所拍攝的運動影片，更是造成熱搜，她所示範的健身運動，更是讓大家光看就覺得累了呀～直呼MOMO真的是太強了！

MOMO虐腹影片

讓我們解析MOMO的魔鬼健身方式！

旋轉平板撐





很多女生為了要練身材曲線和消脂，都會選擇平板式，但身為腹肌美人的MOMO，她的平板式可沒有那麼簡單，她會加入旋轉的動作，讓平板式能大範圍的練到全身的肌肉，重點是妳在哪裡都可以做，只要有心哪裡都可以減肥呀！

首先以平板式的動作撐於瑜珈墊上，記得身體要完全成一直線的平行，手臂和腳與肩同寬，再用腹部的力量，去讓臀部抬起來，並左右擺動！

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE MOMO (모모)（@momojype）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 30 日 上午 6:09 張貼

MOMO分享一定要用到腹部的力量，而不是用腰去撐起屁股，否則腰會受傷，而若妳感到小腹痠到炸，代表妳的動作做對了！接著屁屁左右扭轉時，身體也要整個hold住，搭配呼吸～

MOMO分享光是這個健身動作，她每次會做50個為一組，一次做三組，每天再累，也會在家運動，持續練下去，就能擁有傲人的腹肌線條．

仰臥起坐





練完扭轉平板式後，會再做一分鐘的仰臥起坐，MOMO分享，雖然仰臥起坐不難，但一定要切記，每做一個動作，都要用到小腹的力量，去把上半身撐起來，否則會把肩膀越練越壯，腰也容易受傷喔．

除此之外，熱愛跳舞的MOMO也說她還會跟著MV 一起跳舞，但跳的時候，可以用力縮小腹，讓妳再消耗熱量時，小腹也會同時再加強鍛鍊，記得選一首喜歡的歌，能轉移妳覺得小腹太痠的注意力．

晚上不吃澱粉

而除了健身之外，MOMO也有幾項飲食原則給大家參考，首先就是晚上絕不吃澱粉和任何的麵粉製品，由於麵粉製品多數為加工食品，而加工食品都會有非常多的熱量產生，所以晚餐MOMO堅決就是吃得巧就好！

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE MOMO (모모)（@momojype）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 11 日 下午 11:34 張貼

MOMO會選擇用深綠色蔬菜代替主食，搭配低脂的肉類當晚餐，記得水果也不要晚上吃，以免攝取過多的糖分喔．

不吃任何醬料

MOMO剛出道時，曾以獨特的飲食方式讓大家一驚，那就是無論吃什麼，MOMO都會沾高油高糖的沙拉醬，不過當然現在為了維持身材，也戒掉了這個習慣，所以愛吃醬料的女孩，要注意喔！

吃完飯不要立刻坐下休息

在 Instagram 查看這則貼文 TWICE MOMO (모모)（@momojype）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 5 日 上午 12:38 張貼

MOMO說吃完飯立刻坐下休息，會讓妳的小腹和下半身越變越胖，因此她說自己吃完飯，絕對會站一下，甚至走一走，這個雖然只是小習慣，但能讓妳的下半身曲線變得更漂亮，也不容易水腫喔．

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@MOMOJYPE、THE SHOW

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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