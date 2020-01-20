「都蘭國小書包」現身巴黎時裝周！老外背著看秀　網：最帥單品

記者王則絲／台北報導

時裝周上除了觀賞各品牌秀場上的服裝，來看秀的各國時尚人士，身上的穿搭更是潮流的指標之一，日前2020秋冬巴黎男裝周上，時尚觀察家Mr.布雷蕭在現場意外發現了屬於台灣的風景，一位留著落腮鬍的異國時尚人士，竟背著「都蘭國小」的書包出席RICK OWENS大秀，引起網友們的熱烈討論。

▲外國人士背著「都蘭國小書包」出席時裝秀。（圖／Mr. 布雷蕭授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



Mr.布雷蕭拍到的照片雖然被遮住了一個字，但是明顯可以得知，這款小包正是出產自台灣台東縣東河鄉的「都蘭國小」，「都蘭國小書包」曾在10年前紅極一時，就連前總統馬英九夫人周美青都背過，許多學校也都因此跟進推出小書包周邊商品，卻都不敵眾人對「都蘭國小」這四個字的愛。

如今風潮已過多時，在台灣人都漸漸淡忘之時，竟在遙遠的巴黎時裝周上出現，被一位身穿迷彩外套的外國人士，當作呼應全身綠色穿搭的時尚單品之一，毫無違和，將「都蘭國小書包」帶往國際，可說是另類的台灣之光。

在 Instagram 查看這則貼文 芯生活（@miss.do_）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 14 日 上午 2:23 張貼

當初都蘭國小所推出的書包款式總共有8個尺寸，還有各種顏色，價格非常便宜，從銅板價到數百元內即可入手，但如今銷量也已大不如前，此次「都蘭國小書包」意外成為時裝周焦點，再度引發了民眾的熱議：「中文繁體字就是潮」、「我驕傲」、「請你來台東玩」、「這時尚單品太帥了吧」、「難得我也買得起」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Hidemi Nishida（@hidemi_nishida_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 18 日 上午 7:54 張貼

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