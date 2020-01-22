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AJ1球鞋只是前菜，DIORＸNike真的出服飾　老花飛行外套藏喬丹Logo

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編輯／Duke

去年12月在邁阿密登場的Dior男裝2020早秋大秀中，Dior男裝創意總監Kim Jones率先穿上Dior X Air Jordan 1為聯名拉開序幕，不久後，攝影師Karl Hab便於個人IG帳號釋出低筒版本的Dior X Air Jordan 1實穿照再度引起關注，如今為了強化雙方的合作，最近Dior與Nike已經確定將聯手推出超奢華服飾系列，並且於4月在指定Dior專賣店與快閃店進行販售。

▲DIOR X NIKE。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@dior）

▲Dior將與Nike聯手打造服飾系列，並預計與鞋款一起發售。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@dior）

根據IG爆料帳號@supreme_leaks_news的消息指出，Dior X Nike服飾系列可能與Dior X Air Jordan 1一同推出，其中，服飾系列將推出羊毛西裝、MA-1、帽T、大學T、長褲等；配件類則包含帽款、皮革製品以及珠寶，不過，目前官方僅釋出帽款的實體照片，因此相關設計還有待官方的公布。

▲DIOR X NIKE。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@dior）

▲服飾系列將推出羊毛西裝、MA-1、大學T、長褲以及配件。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@dior）

另外，即將於4月發售的Dior X Air Jordan 1，近期也透過Karl Hab的貼文曝光了Dior X Air Jordan 1 Low的實鞋穿搭照，而整體的細節、材質、製造地皆與高筒版本相同。

▲DIOR X NIKE。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@dior）

▲低筒版本與高筒版本在細節、材質、製造地上相同。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

▲DIOR X NIKE。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、@dior）

▲Dior男裝創意總監實著Dior X Air Jordan 1 Low。（圖／翻攝自IG@mrkimjones）

根據相關消息透露，Dior X Air Jordan 1 Low僅限量4,700雙，並預計與高筒版本一同發售，但官方目前尚未透露定價，不過，依照高筒版本要價美金2000元（約台幣60,000元）來看，低筒版本的定價肯定不會便宜多少。

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關鍵字：

邁阿密, Dior, KimJones, AirJordan1, KarlHab, Nike, 服飾系列, 帽款, 羊毛西裝
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