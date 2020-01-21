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清潔做對就有好運氣！新年必學「開運洗臉法」只要簡單3步驟

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▲新年必學「開運洗臉法」簡單3步驟。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲掌握簡單3步驟就能擁有好膚況、好氣色，迎接新年好運。（圖／翻攝IG@goodal_official）

記者張毓容／台北報導

好運氣來自好膚況，清潔是美肌養成的第一步，更是最重要環節！來自法國的頂級芳療保養專家DARPHIN，獨家首創「開運洗臉法」，只要簡單3步驟，針對重點開運部位加強按摩、促進循環，讓肌膚潔淨更透亮，給你一個人人稱羨的好運面相迎新年。

1.下巴

下巴代表富貴，清洗到下巴時，可按壓嘴唇正中央下方凹陷處，而這也是容易殘留髒污、長粉刺之處，加強按摩，讓財運滾滾來。

2.雙頰

面色紅潤才有福相，輕輕按壓兩側顴骨處，此穴位能幫助掃除暗沈臉色，讓素顏都白裡透紅，好氣色才會人見人愛。

3.額頭

印堂飽滿、光明如鏡是吉利之相，有光澤、帶紅潤，自然就能迎來好運，清潔到額頭時，可稍微按壓額頭突出處，加強按摩，幫助代謝循環。

▲新年必學「開運洗臉法」簡單3步驟。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲DARPHIN 花梨木按摩潔面膏，40ml，NT$1,550。（圖／品牌提供，以下同）

這套「開運洗臉」推薦可搭配擁有高人氣好口碑的花梨木按摩潔面膏，不僅完美結合卸妝、清潔、按摩三大功能，可徹底清潔臉上彩妝、髒污和老廢角質，且內含能幫助心情放鬆的馬魯拉油及花梨木精油，一邊洗臉一邊保養肌膚，同時療癒身心，維持好心情自然更能帶來好運氣。

DARPHIN更限時推出「花梨木開運洗臉」體驗活動，即日起至2/2可至全台專櫃體驗花梨木按摩潔面膏搭配開運洗臉法，體驗後還可獲得中獎率100%的好運刮刮樂。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲新年必學「開運洗臉法」簡單3步驟。（圖／翻攝IG、品牌提供）

自然美 超效保濕按摩卸妝霜，125g，NT$1,380。

除了DARPHIN人氣按摩潔面膏外，自然美運用雙向乳化科技推出全新「超效保濕按摩卸妝霜」也能一次完成卸妝、清潔和按摩。萃取天然植物精萃，搭配按摩手法放鬆臉部肌肉，可以輕鬆卸除粉底、口紅與眼影等彩妝，甚至是難卸的眼線液、睫毛膏、髒污與角質層污垢也能乾淨卸除，帶有淡淡的薰衣草香及保養成分，卸妝後不油膩、不乾澀，體驗前所未有的卸妝力與保濕感。

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關鍵字：

保養, 清潔, 洗臉, 卸妝, 按摩, 新年, 開運, 好運, 運勢
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