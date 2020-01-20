G-SHOCK招財貓錶助攻好運　按背光照明浮起招手圖案

▲G-SHOCK招財貓系列DW-5600TMN-7，3,900元。（圖／Casio提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

象徵納福並帶來好運的日本吉祥物招財貓人人愛，CASIO（卡西歐）為迎接令和時代第一個新年，特別設計3款招財貓錶，將其招牌的紅色項圈、綠色圍兜、金色鈴鐺等特色均融入腕錶設計，錶款各以黑色表示除厄、白色代表來福與金色象徵金運招福，當中DW-5600TMN按下背光照明驚喜立現，招財貓圖案浮現打招呼了！

▲DW-5600TMN-1腕錶（左）3,900元，DW-5600TMN-7腕錶3,900元。

▲DW-5600TMN系列有冷光照明招財貓圖案。

DW-5600TMN系列共有黑、白兩款錶，黑暗中開啟照明均會顯示招財貓圖案，而指針與數位顯示雙顯得GA-100TMN腕錶，小巧思在12時在位置小轉盤的貓頭造型指針，兩種型號錶款面盤均以「小判金幣」裝飾，並配有日本東京流行品牌BlackEyePatch設計的專屬鐵罐包裝，將於農曆春節期間於CASIO G-SHOCK直營門市少量販售。

▲GA-100TMN-1A腕錶（左）4,900元，12時位置的金色貓頭小轉盤指針讓人驚喜。

▲G-SHOCK招財貓錶由BlackEyePatch設計特殊包裝外盒。

招財的幸運物還有施華洛世奇（Swarovski）的飾品，為迎接鼠年設計的CHINESE ZODIAC系列以福鼠為主題，取其「富庶」諧音之意，創作湖水綠水晶鼠鍊墜的項鍊與手鍊，同時搭配密鑲水晶的銅錢造型小墜飾，展現滿滿的祝福。

▲施華洛世奇點綴招財錢幣的CHINESE ZODIAC手鍊（左）4,490元，項鍊 4,990元。（圖／施華洛世奇提供）