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年假常犯的6個肌膚壞習慣，集滿3個小心臉爛掉

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▲▼年假常犯的6個肌膚壞習慣。（圖／Unsplash、翻攝自ig）

▲保養別跟著放假，否則日後要花更多時間修復。（圖／翻攝自IG/laniege_kr、Unsplash，以下同）

編輯/Lily

放年假但是保養可別放假，擺爛肌膚會真實反映在你的膚況，小心補救也救不回！以下6個常見壞習慣，妳中了幾個？避開這些往好肌膚邁進吧！

#長時間帶妝

有句話說好的肌膚是靠卸出來的，回到家的第一件事就去卸妝吧！卸妝就只是幾分鐘的事，千萬別拖延。使用眼唇卸妝液卸除濃厚眼妝，臉部肌膚則照喜好選擇，像是卸妝油、乳或是水，部分品牌也推出卸妝凝凍，非常適合夏季使用。

▲▼年假常犯的6個肌膚壞習慣。（圖／Unsplash、翻攝自ig）

#洗臉後不擦保養品

好多女生都以為卸妝、洗臉就算是保養，記得在洗臉之後趕快塗上化妝水。建議以化妝棉沾取化妝水在臉上二次清潔，接著使用精華液、乳液或乳霜。清潔後趕快補水是最好的時機。

▲▼年假常犯的6個肌膚壞習慣。（圖／Unsplash、翻攝自ig）

#太陽不大就不防曬

紫外線對肌膚的傷害很大，不防曬會使肌膚損傷，皮膚進而變乾、變薄而失去彈性，斑點跟著現形，老化就隨之而來。

# 保養品塗上臉就好

擦保養品手法必須講究，可以順著臉部骨骼，由下往上按摩，幫助肌膚向上提拉。若是拉扯或手法不正確，這樣很容易生成皺紋和法令紋。

▲▼年假常犯的6個肌膚壞習慣。（圖／Unsplash、翻攝自ig）

#以為面膜是萬靈丹

面膜主要作用是補水，皮膚角質層含水量在10~20%之間是最健康的，天天敷面膜會造成肌膚屏障受損，要知道面膜只是輔助性保養品，健康皮膚一周敷兩次就夠了。

#長時間睡眠不足

晚上10點到凌晨2點是皮膚代謝最旺盛時間，在這段時間入睡對肌膚很好，因為長期睡眠不足或是經常失眠會使肌膚自我調節功能受損，這樣一來會提早衰老，臉上細紋就會來報到！

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關鍵字：

壞習慣, 保養壞習慣, 保養, 年假
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