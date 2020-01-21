Jacquemus迷你手袋再度縮小！秋冬秀變男版首飾，金色項鍊很心動

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@jacquemus、longchamp.com

法國新銳品牌Jacquemus以一款迷你手袋Le Chiquito引領風潮，是2019最熱賣的包款之一。原本只有口袋大小的包包現在越縮越小，竟然變成了男版珠寶飾品！隨著2020巴黎時裝周的展開，這系列飾品已經搶先亮相，在Jacquemus這次的秋冬男女合併大秀上也能看見它的身影。

在 Instagram 查看這則貼文 JACQUEMUS（@jacquemus）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 14 日 上午 9:03 張貼

Jacquemus由設計師西蒙波特雅克慕斯（Simon Porte Jacquemus）所創立，推出的Le Chiquito迷你小包已經成為品牌的代表。這次品牌便將Le Chiquito融入進專為男性所設計的全新珠寶系列中，目前曝光的有項鍊、耳環和手鍊，整體以金色為主，項鍊和耳環有著小巧的迷你包掛飾，手鍊不只迷你包，還多了獎章、麥子、字母J等標誌性符號，造型非常可愛，相信之後又會再度造成風潮。

這次2020巴黎時裝周，Jacquemus舉行的秋冬男女裝合併大秀上，可以看到模特兒配戴著Le Chiquito首飾，小巧飾品與極簡風格服裝完美搭配。另外一樣可以繼續看到Le Chiquito迷你手袋的蹤影，2020年迷你包熱潮依舊會持續延燒。

Jacquemus的迷你手袋流行起來後，其他品牌也紛紛跟著推出縮小版包款，Longchamp在最新的鼠年系列中，與包先生（Mr. Bags）合作，將起司圖案加入包包的設計。這系列有多種包款，其中招牌Le Pliage包也被縮小，推出迷你版的Nano Pliage包型，雖然小到裝不下東西，但做為可愛的小配件，還是讓人超心動。

▲Longchamp的Nano Pliage包，起司帆布款售價台幣4,200元。



▲Longchamp的Nano Pliage包，黑色牛皮款售價台幣8,700元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App