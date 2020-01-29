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因催婚而妥協的星座Top 3 ！雙魚理想大於現實、巨蟹只想建立家庭

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

雖然很多人面對長輩催婚已成習慣，不過還是存在大部分是「為了結婚而結婚」，不僅對愛情保持隨緣態度，也覺得適婚年齡到了還是將就吧，以下就公開為了結婚妥協的星座Top 3。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙魚座

雙魚座的朋友們，無論男女對於愛情都有著夢幻理想，摒除一切現實考量，認為自己就應該在對的時間遇到對的人，不管另一半適不適合，也會強加許多優點在他身上，而且拼命催眠自己，「他就是我要的人」、「一旦步入婚姻就會更加適合」、「我們慢慢磨合也來得及。」諸如此類的想法，所以雙魚很常陷入閃婚或是閃交往的境界，一切都還是源於自身個性過於理想。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 巨蟹座

巨蟹對於家的渴望是天生，從小就認為應該28歲結婚、30歲生子，種種理想化的概念在他們心中發芽，同時巨蟹一旦交往，就會以這個人是我結婚對象為前提，就算對方的目標與他們背道而馳，巨蟹也會耐心感化。因為他們總會覺得，再去尋找新的對象比起磨合來的困難許多，所以巨蟹會為了擁有一個家而不斷做出退讓。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 天秤座

天秤座在感情中是完全以對方為中心，基本上生活圈就離不開另一半，願意為了他放棄事業和其餘的一切，只要你願意給天秤婚姻承諾，他就會學習如何讓自己更為成熟的邁入下一個階段。不過天秤很多時候都是被浪漫和理想催眠，現實面沒有考慮，有時候改變了太多的自己，只為成為對方心目中的理想情人，或許很快就會感到疲憊。

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關鍵字：

星座, 運勢, 巨蟹座, 雙魚座, 天秤座, 愛情, 結婚, 情侶, 戀情
fashion.net

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