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只喝綠茶、用吸管喝紅酒 　5個不用花錢的美齒秘訣

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▲▼5個不用花錢的美齒小秘訣。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲一口潔白牙齒絕對是加分利器。（圖／翻攝自IG/houpatty、skuukzky）

記者曾怡嘉 / 台北報導

許多女生只在意臉上妝容，卻忽略了牙齒的重要性。要知道一口黃牙，可是會讓笑容掉漆，想要拉高顏值，你必須擁有亮白的牙齒，以下5個美齒小秘訣快筆記，一毛錢都不必花。

 

#換成軟毛牙刷

很多人都認為硬毛牙刷清潔效果較好，但相對對於牙齒磨損較大、軟毛牙刷能進入牙齦邊緣，幫助去除間隙牙菌斑，且刷毛排列較緊密，耐用性也較強，專業牙醫師表示，在正確刷牙方法下情況下，軟毛牙刷勝出。

▲▼5個不用花錢的美齒小秘訣。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲多喝水也能帶動體內新陳代謝。（圖／Unsplash）

#沒事就多喝水

多喝水不僅可以保持口腔濕潤，飯後喝水還能幫助帶走口中的殘渣，即使喝了有色的飲料，像是咖啡或是濃茶，多喝水可以讓牙齒潔白度不容易受到破壞。

▲▼5個不用花錢的美齒小秘訣。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲潔白牙齒更能襯托紅唇的美麗。（圖／翻攝自IG/skuukzky）

#喝茶就喝綠茶

想要擁有一口亮白牙齒，必須少碰有色飲料，但若非喝不可的話，綠茶是首選，因為它含有牙齒必須的氟，氟能幫助美白且能兼顧牙齒，除此之外綠茶還能幫助清新口氣。

#飯後就要立刻刷牙

牙醫常倡導飯後刷牙的觀念，除了能避免蛀牙，更能幫助維持牙齒亮白。

▲▼5個不用花錢的美齒小秘訣。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲喝冰咖啡或是紅酒都可以善用吸管。（圖／翻攝自IG/heybiblee）

#喝有色飲料用吸管

許多名媛女星都曾透露，喝紅酒時必定用吸管，這樣方式能使牙齒不會直接接觸到色素，更不會破壞唇妝。

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關鍵字：

美齒, 刷牙, 潔白牙齒, 習慣, 秘訣
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