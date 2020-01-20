香奈兒斜紋軟呢變珠寶　貴金屬、鑽石、珍珠交織出視覺柔軟度

▲結合纜索及鍊條設計的香奈兒TWEED CORDAGE手鍊。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

服裝使用的奢華面料與華美裝飾，常成為頂級珠寶品牌的靈感來源，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）將高級訂製服的細緻蕾絲化為雪花項鍊，香奈兒（CHANEL）則首度以經典斜紋軟呢布料為主題，推出共45件作品的TWEED DE CHANEL系列珠寶，巧妙將堅硬的貴金屬、寶石與鑽石，交織如珍貴布料。

▲香奈兒TWEED CORDAGE項鍊層疊的貴金屬。讓人聯想起斜紋軟呢外套襯裡的鍊條。



▲斜紋軟呢套裝是香奈兒的經典設計。（圖／翻攝香奈兒官網）

香奈兒耗費2年的時間，才製作出視覺上如斜紋軟呢布料般柔軟的TWEED DE CHANEL系列，運用頂級珠寶工坊研發出特別的鉸接技術，為金屬注入了活力，並展此布料不規則之美，鑽石、珍珠或彩色寶石在不同上交織層疊，呈現布料的獨特紋理。

▲香奈兒鑲嵌珍珠與鑽石的TWEED CORDAGE胸針（左），主鑽約0.7克拉的TWEED CORDAGE戒指。



搶先曝光的TWEED CORDAGE子系列，香奈兒還結合斜紋軟呢外套上的珠寶鈕扣與象徵著航海精神的纜繩飾邊，設計出手環、項鍊、胸針、耳環與戒指，完整系列將於4月來台巡展。

▲梵克雅寶靈感源自高級訂製服蕾絲的Snowflake Collerette可轉換式項鍊，24,200,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

法國珠寶世家梵克雅寶也擅長從高級訂製服擷取靈感，例如全鏤空設計展現朵朵鑽石雪花的Snowflake項鍊，像極了訂製服的蕾絲，曲線則如同優雅的小圓領，可轉化成簡潔的吊墜項鍊；而最初於30年代問世的Bouton d’or項鍊，由一顆顆小巧圓形寶石構成一片華美，正是受服裝上亮片啟發的傑作，近期鑲青金石、綠松石與圓鑽的設計，顯得年輕活潑。

▲受服裝上亮片啟發的梵克雅寶鑲青金石、綠松石與圓鑽的Bouton d’or項鍊，約3,290,000元。