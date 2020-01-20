全台8家「老屋星巴克」快筆記！充滿歷史特色　打卡超美

▲星巴克特色老屋門市。（圖／星巴克提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

7天春節連假許多民眾選擇留在台灣過年，跟家人出門晃晃走走春是一定要的，如果能喝杯咖啡更添悠閒，星巴克在台有8間特色門市利用老屋改建，不但保留建築特色，還更發揚老屋風格，在裡面喝咖啡別有一番興味，當然打卡也超級美，快趁過年去踩點！

義14門市

位於基隆市中正區義一路的義14門市，是1950年代誕生的文藝復興風格老建築物，店內保存壁雕、壁柱，利用鍛造手法打造波浪花檯，側面屋頂更勾勒出有如官帽般的曲線，象徵仕紳的尊貴感。古色古香的八角造型窗框、紅色鐵扶手及造型欄杆，石砌矮隔屏與洗石子地板都很有風情。

草山門市

改建自1950年代美軍眷舍群，保留眷舍原有白色木構造的獨院獨棟建築，將內部空間區分為客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間，有全台獨家可借用野餐墊服務。一月適逢陽明山櫻花滿開，於戶外客席區處更能一邊喝咖啡一邊賞櫻。

漢中門市

是全台第一家以舊建築翻新的星巴克門市，舊建物為「蓮苑」，外部使用紅磚砌成，挑高的天井，由屋頂而下的支柱結構，是讓人驚訝的空間感，不論置身任何角落都可以俯看或仰望不同的景物。

保安門市

巴洛克式風格建物，具有立體浮雕及花草紋飾，內部設計風格為現代復古風，是以保留保安門市此古蹟建物而衍生出的獨有全新設計風格，強調優雅與舒適、富有層次、經過時間洗禮的呈現方式。

艋舺門市

結合萬華地區市級古蹟「林家古宅」，屋頂更採用日本黑瓦，建築內的門窗及欄杆處，皆可見到羅馬式柱頭之細部設計精緻刻畫，邊品咖啡邊可感受瞭解萬華地區的人文歷史故事。

鶯歌門市

鶯歌門市外觀主要建材為紅磚融合新作女兒牆舖設抿石子，保留入口外觀左側陶瓷老街景像的陶瓷瓶。內部空間與當地職人合作，利用高溫陶瓷轉寫印刷技法，燒出Starbucks 設計之圖騰，二樓梯間保留房屋舊有菱形窗格，還有磨石子地磚，藝術牆面為當地陶藝老師製作，以多樣概念及當地技法為基調。

新竹新豐門市

全台首間改建自舊火車站的門市，也是首間可於門市內觀看火車行駛而過的門市，保留原本其車站大廳的意涵，靈感來自剪票口的概念，表現出火車站特有的質樸古拙。

虎尾門市

虎尾門市保留日本時代台灣州郡等級行政中心的整貌，為一棟鋼筋混凝土加強磚造的二層樓建築，也是派出所與消防隊的聯合駐在點，虎尾合同廳舍規模中間有一突出的塔樓作用為觀測警報發生之用。門市中還留下當時消防員出勤時使用的滑竿，是古蹟也是此區才有的景色。