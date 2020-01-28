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澳洲木瓜霜超神！完爆黑頭粉刺，還能當作萬用膏來用

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▲▼澳洲木瓜霜爆紅！去黑頭效果超強 。（圖／翻攝自IG）

▲木瓜霜擁有優秀去粉刺功能，CP值超高。（圖／翻攝自IG/iope_official、pudra.store）

記者曾怡嘉 / 台北報導

澳洲家庭必備的Lucas木瓜霜，最近炒得紅翻天，主要成分為凡士林，凡士林的妙用它都有，除此之外更含有木瓜蛋白酶，消炎鎮定效果也很優，最近美妝版網友們更發現它還能用來消黑頭粉刺，售價一條200多元，CP值超高！

▲▼澳洲木瓜霜爆紅！去黑頭效果超強 。（圖／翻攝自IG）

▲木瓜霜也是很好的妝前打底霜。（圖／翻攝自IG/mjangela08）

溫和去除黑頭粉刺

市面上去角質產品不少，木瓜霜勝在「不刺激」，首先先以熱毛巾濕敷打開毛孔，接著將木瓜霜均勻塗在黑頭部位，黑頭嚴重處，建議厚敷，接著剪一塊保鮮膜貼在木瓜霜位置，再蓋上熱毛巾敷5分鐘，20分鐘後取下保鮮膜，輕輕揉搓後，再用清水洗掉。

▲▼澳洲木瓜霜爆紅！去黑頭效果超強 。（圖／翻攝自IG）

▲去完黑頭粉刺後的濕敷很重要。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

做好濕敷收縮毛孔

洗後挑一款不含酒精的保濕型化妝水濕敷，濕敷能幫助收縮毛孔，避免黑頭反覆地冒出，網友表示，依照不同肌膚狀況一周可做1~2次，通常3周後可以看見明顯效果。試過的人更分享，洗掉後會發現有些黑頭浮出肌膚表面，建議可用牙線輕輕刮掉，這比用手摳掉來得容易許多。

▲▼澳洲木瓜霜爆紅！去黑頭效果超強 。（圖／翻攝自IG）

▲木瓜霜成分比凡士林溫和，功能更神。（圖／翻攝自IG/cutey_corner)

功能多到數不完

網友們分享它的功用除了清黑頭，還有幫助睫毛生長、淡化黑眼圈、混合口紅可變成腮紅膏、混合白糖則變身唇部磨砂膏、去除死皮、護甲...，功能多到數不完，舉凡肌膚發癢、小傷口，抹上木瓜霜就沒錯，溫和成分更可當作嬰兒的屁屁霜使用！ 

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關鍵字：

木瓜霜, 萬用霜, 去粉刺, 黑頭粉刺
fashion.net

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