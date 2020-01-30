2019年款沒搶到就忘了吧！SacaiＸNike最新解構鞋曝光　3種配色好想全包

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先前根據IG爆料帳號@py_rates_指出，Sacai X Nike或將在2020年推出PEG Vaporfly SP以延續雙方的合作關係後，一款名為「Pegasus Vaporfly SP」的全新解構鞋款在巴黎男裝周正式曝光，並且還一次推出三款配色，如果還想購買去年推出的Sacai X Nike LDWaffle，不妨先緩緩，因為著用新款才不會被說過時喔！

▲隨著巴黎時裝周的登場，全新的Sacai X Nike Pegasus Vaporfly SP聯名系列正式曝光。（圖／翻攝自Sneakernews）

全新的Sacai X Nike Pegasus Vaporfly SP聯名系列，將是一雙以慢跑鞋為發想的鞋款，主體由Pegasus與ZoomX Vaporfly或Zoom Vaporfly 4%組成，並承襲Sacai的解構風格，因此鞋舌、鞋帶以及Swoosh（勾勾）Logo皆維持雙層設計，不過，這次的中底構造多了一層泡棉材質，所以也會讓整體的舒適度提升不少。

在 Instagram 查看這則貼文 Sneaker News（@sneakernews）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 18 日 上午 8:55 張貼

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全新的Sacai X Nike聯名系列，預計將於今年秋季登場，首發配色為黑白、黃綠以及紫綠，定價方面則尚未公開，但因中底多了一層泡棉材質，預計預估新系列的定價將貴上許多。

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此外，由日本設計師NIGO主理的HUMAN MADE，先前才攜手菲董（Pharrell Williams）與Adidas帶來三方聯名後，近期NIGO再度曝光全新企劃，那就是HUMAN MADE X Adidas Stan Smith聯名系列。

根據NIGO於個人IG帳號發布的影片，這回主軸單品為Adidas Originals旗下經典的Stan Smith，而在設計方面，NIGO將側邊的Stan Smith金標與三條線透氣孔洞移除，並加入HUMAN MADE標誌性的「愛心」於鞋款上，令人期待。