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星巴克情人節新品浪漫登場！貓咪造型杯萌哭　愛心提袋飲料控必備

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編輯／Emily　圖／星巴克提供

離情人節還有段距離，但各家品牌已經紛紛推出情人節系列商品。台灣星巴克在出了鼠年系列與Stanley「奶油白」聯名杯款之後，也要推出粉嫩浪漫的情人節商品～有超萌貓咪造型馬克杯、手指愛心隨行杯、飲料提袋等多種品項，看了完全少女心噴發！

#貓咪系列

這次共推出了4款貓咪造型的馬克杯，有象牙白與粉紅兩種顏色，一款是有著貓尾巴造型把手的心有所屬款式，另一款則是圓圓杯身的暗戀貓咪款式，全都萌到不行～

▲星巴克情人節新品。（圖／星巴克提供）

▲IVORY&PINK心有所屬馬克杯，台幣520元。

▲星巴克情人節新品。（圖／星巴克提供）

▲IVORY&PINK暗戀貓咪馬克杯，台幣320元。

#愛心系列

「情人物語Kiara TOGO冷水杯」長得像外帶的飲料杯，有著透明杯身加上粉色吸管，上面印了愛心圖案超級可愛～另一款「愛心指扣TOGO冷水杯」是粉紫色透明杯身加吸管，上面有獨角獸、棉花糖等夢幻圖案，還加了一個可拆卸的愛心指扣，用手拿超方便。

▲星巴克情人節新品。（圖／星巴克提供）

▲情人物語KiaraTOGO冷水杯台幣95元，愛心指扣TOGO冷水杯台幣500元。 

愛心系列中還有結合櫻桃圖案的不鏽鋼杯與冷水壺，加上甜美的鮮紅櫻桃，讓杯子的可愛度加倍！

▲星巴克情人節新品。（圖／星巴克提供）

▲愛心櫻桃不銹鋼杯台幣900元、冷水壺台幣450元。

另外還有多款隨行杯與保溫瓶也都是粉嫩色系，加上手指愛心等可愛圖案，看了超想包下全部～

▲星巴克情人節新品。（圖／星巴克提供）

▲情人物語隨行杯台幣450元，情人物語隨身瓶台幣1,400元。

#提袋系列

除了常見的杯子系列，還推出了兩款提袋，一個是可以裝飲料的粉紅愛心隨行提袋，飲料控超適合入手！另一款則是容量很大的粉紅色提袋。

▲星巴克情人節新品。（圖／星巴克提供）

▲心心相愛隨行杯袋台幣180元，心心相印粉色提袋台幣580元。

星巴克情人節系列於1月21日正式開賣，喜歡的話千萬別錯過！不只台灣星巴克，日本星巴克也推出了情人節限定的巧克力飲品，在情人節就是要來杯甜蜜的飲料！星冰樂系列有兩款，一款是榛果巧克力星冰樂，另一款是百香果巧克力星冰樂，酸甜口感非常新鮮～熱飲的部分則推出了白巧克力拿鐵，甜甜的白巧克力與微苦咖啡結合，口感濃郁卻不會過於甜膩，最適合在冬天飲用。

▲星巴克情人節新品。（圖／星巴克提供）

▲榛果巧克力星冰樂（左上）與百香果巧克力星冰樂（右上）售價590日圓未稅（約台幣160元），白巧克力拿鐵（左下）售價450-570日圓未稅（約台幣122-155元）。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

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關鍵字：

星巴克, 情人節, 馬克杯, 隨行杯
fashion.net

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