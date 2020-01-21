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賽琳娜電影首映下半身崩壞，新專輯造型展渾圓胸型　性感扳回一城

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▲席琳娜 。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

▲賽琳娜出席《杜立德》電影首映會，上身相當完美。（圖／翻攝自IG@selenagomez，以下同）

記者王則絲／台北報導

賽琳娜・戈梅茲（Selena Gomez）日前出席與小勞勃道尼所演的電影《杜立德》首映會，身穿GIVENCHY 2019秋冬高級訂製服裝氣質登場，下半身裙裝卻遭到網友狠批，鮮少在服裝上凸槌的賽琳娜，在近期推出的新專輯歌曲《Rare》MV中以絕美造型扳回一城。

▲席琳娜 。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

▲席琳娜 。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

▲賽琳娜下身裙裝遭到網友狠批：「不能理解」。（圖／美聯社）

賽琳娜出席《杜立德》洛杉磯首映會時所穿的禮服來自於GIVENCHY 2019秋冬的高級訂製服裝，粉色的貼身上衣微微透視出內搭的黑色小可愛，蓋手腕的長袖設計十分修飾手臂線條，搭配妝容也非常粉嫩可愛，不過目光轉移到下半身，黑色面料中利用裙撐固定導致形狀有些怪異，表面線條也不太平順，令人難以駕馭，成為此次亮相造型中的一個敗筆。

賽琳娜在這幾年間慢慢恢復了身心靈狀態，從情傷與疾病中勇敢走出，近期更大動作以新專輯《Rare》（絕無僅有）強勢回歸：「經歷這四年的所有高、低潮，我很高興能和大家分享新作，這張專輯對我來說非常有意義，希望大家也能在其中找到自己並產生共鳴」。

《Rare》MV中可以發現賽琳娜的狀態極佳，影片中穿上了多套絕美服裝，也能看到賽琳娜近期不斷在IG釋出新專輯造型，她不像許多女星一樣追求纖細身材，而是展現出最健康的體態。

▲席琳娜 。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

▲席琳娜 。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

這幾套服裝中並不會刻意裸露，但是賽琳娜飽滿的胸型展露無遺，相當性感，並且展現了十足的自信，自然又健康的樣子就是粉絲們心中最美的模樣。

MV中這套細肩百摺洋裝更是大獲好評，不同的光源反射出不同的霓虹色澤，光澤感超奪目，彷彿仙女下凡一般閃閃發亮，隨音樂快速擺動的裙擺華麗又充滿氣勢。

▲席琳娜 。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

賽琳娜, 席琳娜, 杜立德, rare, Selena Gomez
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